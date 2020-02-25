بخطوات بسيطة.. طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر العيش الفينو من الأطعمة التي يفضلها الكثيرون، وخاصة طلاب المدارس، ورغم وفرته في المخابز إلا أن بعض ربات البيوت تفضل إعداده في المنزل.

لذا نقدم لكِ طريقة سهلة لعمل العيش الفينو في المنزل، وفقا للشيف نجلاء الشرشابي خلال برنامجها "على قد الأيد" على قناة "سي بي سي سفرة".

المقادير:

-3 أكواب من الدقيق.

-3 ملاعق لبن بودرة.

- ملعقة كبيرة سكر.

- رشة ملح.

- ملعقة كبيرة خميرة.

-ملعقة كبيرة بكينج بودر.

-ملعقتين من الزيت.

ملعقة من الخل.

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- زبادي.

طريقة التحضير:

- ضعي الدقيق والخميرة والبكينج بورد والسكر والملح وربع كوب من الزيت ثم اخلطيهم جيدا في الخلاط الكهربائي.

- ثم بعد ذلك، ضعي العجينة في وعاء ثم قومي بتغطيتها جيدا، واتركيها بعض الوقت لكي تتخمر.

- بمجرد أن تتخمر، ابدأي في تقطيع العجينة على شكل كرات.

- وبعد ذلك قومي بفرد العجينة بـ"النشابة"، وتلف على شكل رول، ثم اغلقي الأطراف.

- وبعدها أحضري وعاءً خاص بالفرن وضعي فيها العيش المخبوز، واتركيه نصف ساعة ليتخمر مرة أخرى.

- امزجي بيضة مع فانليا وادهني سطح العيش الفينو لينضج جيدا، ثم رشي قليل من السمسم.

- وبعد ذلك، ادخليه في الفرن في الرف الأوسط حتى ينضج.

- وبذلك يصبح جاهزا للحشو بأي أطعمة يحبها الأطفال.