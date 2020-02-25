أسباب ارتفاع درجات الحرارة لدى الأطفال.. وطرق التعامل معها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعتبر ارتفاع درجة الحرارة من أهم المشكلات التي تواجه العديد من الأمهات، والتي يرجع أسبابها إلى العديد من الأمراض.

ويوضح الدكتور أمير سليمان استشاري الأطفال وحديثي الولادة لـ"الخليج 365"، أسباب ارتفاع درجة الحرارة لدى الأطفال:

- التهاب اللوزتين لدى الطفل، ما يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة.

- أنيميا نقص الحديد.

- قد يكون الطفل مصاب بالتهاب الأذن، ما يؤدي لارتفاع درجة الحرارة ارتفاعا شديدا.

- نزلات البرد والنزلات المعوية.

- جلوس الطفل في مكان درجة الحرارة به عالية خاصة حديثي الولادة، نظرا لتأثرهم الشديد بحرارة المكان الموجودين به.

- البكاء الشديد يزيد من درجة حرارة الطفل، نظرا للجهد المبذول الذي يقوم به في البكاء.

- العدوى الفيروسية مثل إصابة الطفل بفيروس الهربس.

- التعرض لأشعة الشمس.

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- التهاب الحلق.

أهم النصائح للأمهات:

- يمكنك استخدام الترمومتر الزئبقي في قياس درجة حرارة طفلك، حيث إنه يعتبر من أدق أنواع الترمومترات.

- ينصح بعدم قياس درجة الحرارة بنفس الترمومتر لأكثر من طفل، لذلك يجب تخصيص ترمومتر لكل طفل.

- الحرص على الاحتفاظ بالترمومتر بعيدا عن التلوث والحشرات والأتربة وتغيرات درجة الحرارة.

- يجب تطهير الترمومتر قبل وبعد الاستخدام من خلال الكحول، ثم الانتظار قليلًا قبل الاستخدام حتى لا يؤثر على درجة الحرارة.

- إذا ارتفعت درجة حرارة الطفل إلى 39 يجب الذهاب للطبيب المختص وتلقي العلاج المناسب.

- إعطاء الطفل خافض للحرارة الباراسيتامول حسب الجرعة التي وصفها الطبيب المختص.

- وضع كمادات الماء البارد على وجهة الطفل للتخفيف من درجة الحرارة.

- تهوية المكان الموجود به الطفل.

- استحمام الطفل بالماء البارد.

- عدم الانسياق وراء اعتقاد بأن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر على الجهاز العصبي والمخ، ويسبب تلف المخ، لأنه اعتقاد خاطئ.