بالأسماء والأسعار.. إليك قائمة بأبرز الأدوية المعالجة لدهون الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:

يعد الكبد من الأعضاء المهمة بجسم الإنسان، حيث يساهم في تطهير الجسم من السموم المتراكمة بداخله، فضلًا عن دوره في إفراز العصارة الصفراء المسئولة عن هضم الطعام.

والكبد الدهني، من أبرز الأمراض التي تهدد صحة الكبد، نتيجة تراكم الدهون في خلايا الكبد بمستوى يتجاوز المعدل الطبيعي.

في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز الأدوية المعالجة لدهون الكبد، وفقًا للدكتور محمد رضوان، مفتش صيدلي بوزارة الصحة والسكان.

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