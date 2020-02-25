"4-7-8".. طريقة تجعلك تنام في 60 ثانية إذا كنت تعاني من الأرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي
في حين أن البعض يعاني عند الخلود إلى النوم، من الأرق والتوتر والتفكير المزمن، فهناك طريقة بسيطة للتخلص من هذه المشكلات بعيدًا عن تناول الأدوية، تعتمد على "4-7-8".
وتحظى طريقة 4-7-8 بشعبية لدى من يعانون من الأرق، فكل ما عليك فعله هو إجراء تغيير في طريقة تنفسك.
وبحسب ما نقلت صحيفة "The Sun" البريطانية، قم باستنشاق الهواء من أنفك لمدة 4 ثوانِ، ثم احتفظ بالهواء في رئتيك لمدة 7 ثوانٍ وبعد ذلك أخرجه من فمك ببطء في مدة 8 ثوانِ، كرر ذلك حتى تخلد إلى النوم.
ويقول الدكتور أندرو ويل المتخصص في الطب التكاملي في جامعة أريزونا، إن تمرين التنفس هو تمرين فعال في الهند يستخدمونه كجزء من ممارساتهم للتأمل.
وأضاف: "إنها أفضل طريقة فردية وجدتها للتخلص من الأرق والخلود للنوم إذا كنت تعاني من التوتر والأرق طول الوقت، ويتم استخدام تمرين التنفس للمساعدة على التهدئة، من خلال السيطرة والتحكم بالتنفس، فإنك تجبر نبضات قلبك على التباطؤ، ما يدفعك للاسترخاء".
يلخص "ويل" النظرية في كونها تفرض بعض الإيقاعات على التنفس لإحداث تغيير تدريجي في الجهاز العصبي اللاإرادي والاسترخاء العام للجسم والعضلات.
كما أضاف أن الانتظام بالقيام بذلك على مدى أسابيع وأشهر ينتج عنه تغييرات ملحوظة وتمكنك من النوم في مدة لا تتجاوز الـ60 ثانية.
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