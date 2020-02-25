"إيه حلاوتك دي".. منة عرفة توجه رسالة لـ علي غزلان بفستان الزفاف

عادت الفنانة الشابة، منة عرفة، لنشر صور جديدة بفستان الزفاف، الذي ظهرت به خلال عيد الحب، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت الفنانة بمجموعة صور، مُعلقة: "أن تحب نفسك هو أن تعرف أن ماضيك لا يغير من قيمتك"، الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعين متسائلين عن سبب ارتدائها الفستان الأبيض في الوقت الحالي، في ظل الحديث عن علاقتها بالـ يوتيوبر والطبيب علي غزلان.

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وكانت أبرز التعليقات، تعليق "غزلان" حيث دون:"ايه اللي بيحصل ده ! ايه اللي انا شايفه ده ؟"، مُرفقًا بوجود تعبيرية، لترد الأخيرة:" ايه حلاوتك دي! ايه طعامتك دي"، مما زاد الحديث عنهما من جديد.

وكان علي غزلان ومنة عرفة أثارا الجدل مؤخرا حول طبيعة علاقتهما، فقد ظهرت في صور رومانسية على الثلوج، وأرسلت منة قبلات لعلي خلال حفل توقيع كتابه في معرض الكتاب الماضي، إضافة إلى ظهورهما المتكرر في مقاطع فيديو، وصور.