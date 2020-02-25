بالفيديو.. العناية الإلهية تنقذ شابة روسية من الموت تحت عجلات حافلة

مقطع فيديو مصور لا تتعد مدته 25 ثانية، لفتاة روسية، أثار انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة المدونين عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، داخل بلدة "آزوف"، التابعة لمدينة "روستوف"، غربي روسيا، بعدما انقذت العناية الإلهية الفتاة من الموت، على ناصية الطريق.

كانت الفتاة الروسية تسير في منتصف الطريق إذ بحافلة تتجه صوبها، ما جعلها تفقد توازنها وتسقط أرضًا فور مرورها، حيث مرت عجلاتها على بعد سنتيمترات قليلة للغاية من رأسها.

لقى مقطع الفيديو المصور، تفاعل الكثيرين، حيث تخطت مشاهداتها أكثر من 200 ألف مشاهدة، والتي ظهرت خلاله الفتاة مجددًا بعدما استطاعت التقاط أنفاسها، والتحرك من منتصف الطريق، حينما قام أحد المارة بمساعدتها.