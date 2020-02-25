أجمل تسريحات بف للشعر الطويل للعروس

تتميز العروس ذات الشعر الطويل باختلاف التسريحات التي يمكنها اعتمادها في ليلة زفافها، فالشعر الطويل يسمح باعتماد عدة تسريحات مميزة وأنيقة، تعد أبرزها تسريحة "البف".

ويمكن اختيار أكثر من شكل لتسريحة البف للشعر الطويل للعروس، جمعناها لكِ؛ لتختاري منها ما يناسبكِ في ليلة زفافكِ.

تسريحة البف مع الشعر الطويل الشلال

من الممكن أن تعتمدي تسريحة البف مع تسريحة الشعر الطويل الشلال، مع وضع إكسسوار بسيط وأنيق من الألماس على مقدمة الرأس، وترك بعض الخصلات منسدلة إلى الأمام.

تسريحة البف للشعر الطويل المنسدل

إذا كنتِ تفضلين إطلالة أكثر بساطة وتسريحة شعر هادئة في ليلة زفافكِ، يمكنكِ اعتماد تسريحة بف مع الشعر الطويل المنسدل، مع عمل بعض الجدائل العريضة عند منتصف الرأس، بدلاً من الاستعانة بإكسسوارات من الألماس.

تسريحة بف مع الشعر الطويل المموج

من الممكن أن تعتمدي تسريحة البف مع شعر طويل مموج منسدل على الكتفين، وتقسيم الشعر من الأمام؛ لتنسدل خصل الشعر الأمامية بانسيابية مع باقي الشعر المموج، وفي هذه التسريحة يمكنكِ الاستغناء تماماً عن الإكسسوارات والجدائل.

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تسريحة البف في منتصف الشعر مع شعر طويل منسدل

إذا كنتِ لا تفضلين تسريحة الشعر البف من الأمام وحتى منتصف الرأس، وجمع شعرك بالجدائل أو الإكسسوارات، فيمكنكِ إذن اعتماد هذه الإطلالة الأنيقة، التي تعتمد على تسريحة البف في منتصف الرأس، مع ترك الشعر منسدلاً دون استخدام الإكسسوارات، وهو ما يعطي شعرك المزيد من الحجم بشكل طبيعي وجذاب.

تسريحة البف مع تصفيف الشعر الطويل ponytail

يمكنكِ اعتماد تسريحة البف مع الشعر الطويل الـponytail بشكل أنيق ومميز في ليلة زفافكِ؛ من خلال تسريح الجزء الأمامي من الشعر في مقدمة الرأس بأسلوب البف، مع جمع بعض الشعر بتسريحة ponytail وترك الجزء السفلي من الشعر منسدلاً على الظهر، كما يمكن أيضاً ترك بعض خصلات الشعر منسدلة على جانبي الوجه أمام الأذنين بشكل رقيق.

أما إذا كنتِ تفضلين إطلالة أكثر بساطة وعملية؛ فيمكنكِ في هذه الحالة اعتماد تسريحة البف، مع جمع الشعر بالكامل بتصفيفه بأسلوب الـponytail المموج أو الشلال.

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