زوجة وليد سليمان لـ"هن": تفاجأت بتعليقات هجومية على حسابي عقب "قمة الدوري"

بمجرد إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية مباراة قمة الدوري"الاستثنائية"، التي أقيمت مساء أمس، على أرض ستاد القاهرة، ظهر لاعب الأهلي وليد سليمان، رافعا يديه في احتفال "كوميدي" منه، بفوز ناديه، لانسحاب الزمالك من المواجهة في الدوري المصري، وسط جدل واسع حول ذلك المشهد، عقب أيام معدودة من تعرضه للضرب من لاعب القلعة البيضاء إمام عاشور، تعرضت زوجته ياسمين أمل، لهجوم على منشوراتها الداعمة لزوجها والنادي الأهلي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

"وليد مكنتش قصده حاجة أو إساءة لحد، هو بيهزر ومبسوط بـ3 نقط للأهلي".. بتلك الكلمات علقت "ياسمين" على تصرف زوجها، الذي لاقى رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين معجب به ومنتقد له.

وأوضحت ياسمين خلال حديثها لـ"هن"، أنها صُدمت من الهجوم "غير المبرر" من بعض المتابعين على منشورها الداعم لـ"القلعة الحمراء": "مش مصدقة إن في ناس دعمت هجوم لاعب على حد تاني أكبر منه سنا ومقدما، فين الأخلاقيات، إحنا كده فقدنا كل المبادئ"، لافتة إلى أنه من الوارد حدوث مشادات بين اللاعبين، ولكن يجب أن يتم رفضها من الجمهور، للحفاظ على "الروح الرياضية" -على حد وصفها-.

وعن المنشور المنسوب لها، "وليد خد حقه بأيده"، المشير إلى واقعة ضرب لاعب الزمالك لـ"سليمان"، تؤكد "ياسمين" على أنه "كلام مفبرك"، وغير حقيقي "ده مش أسلوبي ولا طريقتي".

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لم يكتفِ بعض رواد "سوشيال ميديا" بالتعليقات الهجومية، لكن الأمر امتد إلى الرسائل الخاصة أيضا "من أغربها واحدة بتقولي ركزي في بيتك وسيبك من الرياضة، إزاي وأنا مرات لاعب وبحب النادي، ده غير الشتايم والتجاوزات"، إلا أن زوجة "الحاوي" تمالكت أعصابها، واحتفظ بأقصى درجات ضبط النفس "لدرجة إني فكرت أقفل الأكونت، بس تراجعت"، ما دفع الكثير منهم للاعتذار، وحذف التعليقات الهجومية.

مباراة القمة الأخيرة، صادفت عيد ميلادها، الذي احتفلت به عائليا مع زوجها وأسرتها في المنزل، عقب رجوعه من التمرين الرياضي، الذي عقب المباراة "التي لم تُلعب"، كما أنه هنأها بمنشور رومانسي، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قائلا: "كل سنة وأنتي طيبة يا حب عمري، وعقبال مليون سنة وربنا يخليكي لينا يارب".

انسحاب الزمالك من لقاء القمة

مباراة القمة المصرية، يوم أمس الاثنين، شهدت موقفا فريدا من نوعه فيما يتعلق بلقاءات الفريقين، إذ لم يحضر فريق الزمالك إلى ستاد القاهرة ملعب إقامة اللقاء، ليعلن حكم اللقاء الليتواني فوز الأهلي.