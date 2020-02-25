ينتظر مولود برج "الدلو" من الجمعة 21 إلى الخميس 27 شباط فبراير أسبوع يمتلئ بالنشاط

مهنياً: تودع الشهر الثاي وتنتقل الى الشهر الثالث بكل ثقة بالنفس وبطاقاتك وقدراتك على التفاعل ما يجعلك الاكثر حظاً بين الابراج في بداية هذا الاسبوع الناشط والمثمر تحت تاثير القمر من برجك يوم السبت ما يعني ايضاً تغيير بشكلك بديكور بيتك تهوى الفخامة وكل شيء جميل ومميز حتى الطالب سوف يحصل على نتائج مفيدة تحدد توجهاته الدراسية والاكاديمية المستقبلية كل المواقع داعمة ومشجعة مكاسب وارباح تقدم وانتصارات ابواب تفتح تواصل سفر الى بلد جديد ممكن تجارة معينة كي تزيد من مدخولك كذلك وسوف تزداد الفرص مع انتقال القمر الجديد الذي ينضم الى الشمس من برج الحوت بين الاحد والثلاثاء اي من البيت الثاني بيت المال بالنسبة لبرجك فيقدم لك مكسب رباح حصانة طاقة فكرية ابداع فتلمس لمس اليد الحقائق فترة استثنائية من الحظوظ الدسمة تعدك بالأفضل فتحصل على نتائج مدرسية ونتيجة امتحانات جيدة ومسائل مالية من قرض او دين يتوجب عليك ان تدفعه استثمارات ناجحة تسافر تتطور ظروفك للافضل الامر الذي يجعلك اقرب الى تحقيق طموحاتك وتعزيز عائداتك.كذلك سيقدم لك القمر من برج الحمل احتمالات كثيرة تخدم مصالحك تقوى افكارك وحججك المقنعة وطريقتك في التفاوض مع الاخرين تبدع في امتحاناتك زياراتك تسوياتك ، تناقش، تتاجر وتسافر وتجرّب حظّك وتربح. اسبوع مهم وممتاز تنهي شهر شباط بكل نجاح.

عاطفياً: ان الاوضاع العاطفية والعائلية لا تزال تخدم مصالحك وتبعث في نفسك الأمل تحت تاثير كوكب الزهرة من برج الحمل الذي يسهّل عليك التواصل مع شريك حياتك ويساعدك أيضاً على فتح قنوات جديدة للتفاعل مع الاهل والاولاد . للعازب قد تصادف شريك حياتك هذا الاسبوع من خلال العلاقات الإجتماعيّة التي تبنيها فتعبّر عن نفسك بطريقة عذبة مليئة بالثقة بالنفس.

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