تنتظر مولود برج "الجوزاء" من الجمعة 21 إلى الخميس 27 شباط فبراير أمور سعيدة

مهنياً: الجو العام جيد جدا يجعلك تعيش بداية اسبوع مميزة ناجحة مليئة بالفرص الكبيرة والانجازات والاحلام والتطورات الحلوة والانجازات تحت تاثير القمر من برج الدلو يوم السبت اي من البيت الثاني بيت المال الذي يعطيك قوة حتى تقييم امورك المهنية وموقعك وتعيد جدولة حسابتك المصرفية والمالية تفرح بحدث كبير وعروض في العمل وقد تتاح لك فرص على الصعيدين المالي والمهني تواكبها بفرح وسعادة كما ان انتقال القمر الجديد الى برج الحوت لينضم الى الشمس وعطارد المتراجع بين الاحد والثلاثاء يقدم لك فترة مهمة تعزز طاقاتك الفكرية والجسدية فانت انسان قوي وجريء جدا قادر ان تناقش تفاوض تقدم امتحاناتك بقوة انعطافات ايجابية وحركة مميزة وحظ كبير في المجال العملي بحيث توافق على فرصة عمل في خارج البلاد نوعية الوقت ممتازة لا يوجد اي سبب حتى تتراجع تتبدل الظروف مع انتقال القمر الى الحمل بين الاربعاء والجمعة الذي يسبب لك مداخلات نفسية وعائلية وشخصية تجعلك مزعوج يجب ان تسيطر على الامور ولا تقع في الفخ وكن حريص على الفاظك وتصرفاتك حتى لا يستغلها الاعداء للنيل منك اسبوع جيد ترتفع فيه المعنويات وتنهي الشهر بثقة كبيرة بالنفس فقط انتبه من الفترة بين الاربعاء والجمعة.

عاطفياً: العنوان الرئيسي انتظار ومراوحة مكان مع وجود الزهرة في مواجهة مواجهة برجك من الحمل فترة تجعلك تعيد النظر في بعض الارتباطات العاطفية والعائلية مع الاهل الاولاد وحتى الاحباء ومن الضروري التعاطي مع الظروف والمستجدات بموضوعية للعازب, لا للعصبية والعناد وحاول ان تتسلح بالدبلوماسية لان الاجواء ليست سهلة فالضغوط الشخصية والصحية تسبب لك التوتر وخيبات الامل

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