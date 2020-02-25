ينتظر مولود برج "الميزان" من الجمعة 21 إلى الخميس 27 شباط فبراير أسبوع شاق

مهنياً: اسبوع شغل وركض وجود القمر في البيت الخامس والسادس والسابع كل البيوت بيوت الشغل من الافضل ما تترك اي تراكمات لكن بداية اسبوع مليئة بالدعم نوعية الوقت ولا اروع من هيك مع وجود القمر في الدلو الصديق يوم السبت الذي يعطيك القوة حتى تبرمج امورك نجاحات وانجازات كبيرة سعادة فرح تفاهم ما يجعلك تسعى جاهداً للوصول إلى القمّة على الصعيد المهني الشخصي العاطفي والدراسي وعلى الارجح سوف تحصل على هدايا فلكية ونجاحات اكاديمية ان الاجواء جيدة سريعة وسريعة جداً تحمل لك الدعم والانجازات والاحلام والفرص الكبيرة يتابع الحظ طريقه فتعيش بين الاحد والثلاثاء مناخا فلكيا داعما مع وصول القمر الجديد الى برج الحوت اي الى بيت العمل بيت الصحة والاهتمامات الكثيرة والمتنوعة الجو جيد لكنه يطلب منك تركيز وآداء جيد ابدأ بالاولويات ولا تتساهل وحاول ان تنهي الاعمال الصعبة وانتبه الى الامور الصحية والروتينية,لكن سوف تتبدل التاثيرات الفلكية وتدخل في فترة متعبة مرهقة وينتهي الشهر مع وصول القمر الى الحمل بين الاربعاء والجمعة ما يعني خيبة امل وتاخير وظروف متعبة سلبية ما تنزعها ولا تتقدم بخطوات غير مدروسة وضاعف جهودك, اسبوع متقلب حاول ان تستفيد من الايام الايجابية.

عاطفياً: لا بدّ من أنك تستنتج إمكان تدهور الاوضاع إذا لم تكن متيقظاً ومحاوراً لبقاً.ان المعاكسة من كوكب الزهرة من برج الحمل المعاكس يبلغ اشده الأمر الذي قد يربك الوضع العائلي والعاطفي فتكثر المشاحنات انها فترة غير ملائمة إطلاقًا للتطرّق إلى المواضيع الحساسة والشائكة مع الشريك والاولاد وانتبه الى صحتك . للعازب فلتكن خياراتك سهلة تخدم مصلحة العلاقة وعدم توجيه اللوم الى الحبيب.

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