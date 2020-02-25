ينتظر مولود برج "العقرب" من الجمعة 21 إلى الخميس 27 شباط فبراير أسبوع مهم جدا

مهنياً: يشهد هذا الاسبوع تحركا فلكيا كبيرا يكاد يكون ابرزه القمر في الدلو يوم السبت بداية غير سهلة مزعجة حتى في التفاصيل الصغيرة البسيطة مزعجة شخصيا وعائليا من اصعب ايام الاسبوع ان هذا الموقع الفلكي صعب ودقيق قد تظهر بعض الاستحقاقات والامتحانات الدراسية ما يسبب لك قلق وعدم ارتياح ما يضطرك الى بذل جهود مضاعفة لتفادي المواقف الحرجة لا تعاند ولاتتشبث في رايك ولا تتخذ قرارات متسرعة. لكنك سوف تتنفس الصعداء وتستعيد سلامك الداخلي مع انتقال القمر الجديد الى الحوت لينضم الى الشمس فتبدأ فترة الاحتفالات من الاحد الى الثلاثاء افضل ايام الاسبوع ترتاح تفرح نجاحات تسويات مصالحات وحدث عائلي جيد مهنيا تقدم ووعود كبيرة بالتقدم والنجاح لا تترك هذه الايام تمر مرور الكرام الحظ معك انت الاقوى والانجح ثلاثة ايام يعطيك الحظ الضؤ الاخضر واشارة ايجابية تتعلق بالوضع الدراسي والجامعي وتقديم الاطروحة والاوراق المهمة فانت تتمتع بكامل طاقتك الفكرية والجسدية فتحصل على نتائج ما زرعت في الفترة السابقة كما ان انتقال القمر الى برج الحمل بين الاربعاء والجمعة اي في موقع الشغل الركض والمسؤوليات والسهر فتشعر انك متعب صحيا انتبه الى سلامتك ولا تجعل الامور تتزامن او تتراكم انت بحاجة الى فترات من الراحة الجسدية والفكرية اسبوع مهم اسبوع جيد يجعلك نحو عمليات مالية وتجارية ناجحة.

عاطفياً: سوف تحظى باجواء مشجعة ومثمرة جداً على الصعيد الرومانسي مع وجود كوكب الزهرة في الحمل في بيت الحب والرومنسية وبيت والاولاد تستعيد حيويتك ونشاطك فتزدهر العلاقة وتتطوّر الى الافضل من المتوقّع أن تشهد أحاديث ولقاءات عاطفية وعائلية وسوف تستمتع بأوقات مميّزة مع الاهل والاحبة للعازب انه اسبوع العلاقات الجدية التي تقود الى ارتباط الرسمي.

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