ينتظر مولود برج "الأسد" من الجمعة 21 إلى الخميس 27 شباط فبراير أسبوع جيد

مهنيا: اسبوع جيد يقدم لك الحظ وظروف جيدة ناجحة ورابحة بالرغم من القلق التي سوف تعيشه يوم السبت مع وجود القمر في برج الدلو في مواجهة برجك ما يسبب لك الانفعال والانجراف وراء التحديات والظروف المزعجة فلا تتوقع الحصول على نتائج مرضية ولن تتمكن من العمل بفعالية وسوف تجد صعوبة في رؤية الأمور بموضوعية ودقّة. يوم متعب لا تعذب قلبك يوم يحمل طاقة جارفة انتبه ولا تنجرف وراء التحديات سيطر على اعصابك وكن حذر طول بالك تعود لتشرق شمسك من جديد مع وصول القمر الجديد الى برج الحوت لينضم الى الشمس وعطارد المتراجع بين الاحد والثلاثاء فتشعر بثقة وتفاؤل ما يجعلك تتحمس لانطلاقة مهنية جديدة وتجارب كثيرة منها السفر الى مكان غريب فترة لتصحيح العلاقات ولاستعادة الثقة بالنفس ضروري جدا ان تكون مرن ودبلوماسي بالتعاطي مع الامور تدخل في فترة قوية وممتازة فترة تساعدك حتى تتقدم مع وصول القمر الى برج الحمل الناري بين الاربعاء والجمعة فتشعر بتحسّن واضح على مختلف الاصعدة وتكون الظروف مناسبة وواعدة بخبر نجاح يتعلق بالدراسة او منحة مدرسية او نتيجة علامات مرضية او تسوية وانطلاقة مرحلة جديدة او إختبار تجارب مختلفة بصراحة انها الفترة الاجمل والافضل لك لتختم الشهر بطريقة سهلة حاول ان تنهي الامور المهمة والصعبة حتى تنجح وتتقدم.

عاطفياً: كل الظروف العاطفية والعائلية تعمل لصالحك ظروف ممتازة وواعدة جدا افراح تسلية هوايات جديدة اشراق اعجاب واستقرار يبتسم لك كوكب الزهرة من برج الحمل الناري الصديق وتستعيد ثقتك بالنفس وتمارس سحرك وتستقطب الاعجاب للعازب تعرف أوقاتاً من الرومنسية وفرصاً للمصالحات والمصارحة والارتباط اما المتزوج من برج الاسد فيعرف افاقا جديدة وانتقالا الى مرحلة جديدة .

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