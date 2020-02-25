تنتظر مولود برج "العذراء" من الجمعة 21 إلى الخميس 27 شباط فبراير انطلاقة أسبوع مهمة

مهنياً: انطلاقة أسبوع واعد وجيد مهنياً بقدرات جديدة تألق فرص جدارة تحقيق الاماني يحالفك القمر من برج الدلو يوم السبت وتكون مدعوما من المشتري من الجدي الذي يتحدث عن نجاح وتالق فتتعزز لديك قدرة الخلق والابداع والدراسات العليا والاكتشافات والسفر وتعيش فترة مميزة توفر لك المكافآت على كافة الاصعدة مهنياً اجتماعياً شخصياً اكاديميا ويزيد من تألقك.لكن ينتقل القمر الى الجديد الى الحوت لينضم الى الشمس لمعاكستك بين الاحد والثلاثاء ويضع امامك بعض العثرات لامتحانك فتشعر انك مكسور مزاجي حاول قدر المستطاع ان تكون هادئا وتجنب ان تختم الشهر بندم وزعل وخلاف خفف من حساسيتك وانفعالاتك ولا تتصرف بطريقة تؤذي مشاعر الاخرين تجنّب التوقيع على صفقات جديدة وحاول أن تؤجل كل أعمالك إلى الفترة بين الاربعاء والجمعة وعليك بالاعصاب الباردة والمتينة ومضاعفة الجهود لا تجازف ولا تغامر لكن بالرغم من هذا الوضع المتأزم سوف تتحسن الامور وتنتهي من هذه الموجة المزعجة مع وصول القمر الى الحمل الذي يقدّم لك الدعم الكلي والمساعدة تعود وتسيطر على الامور تركز وتشتغل على الاصول وبدقة تامة ثلاثة ايام مهمة تستطيع خلالها أن تفرض شروطك بارتياح. ويقدم لك ارباح فجائية عروض ومفاوضات واتفاقات مميزة وآمالاً كثيرة وتطورات وترقيات وربما سفر مفاجىء يزيد من مكاسبك المعنوية والمادية عطلة اسبوع جيدة وحلوة تفتح امامك ابواب السفر والنجاح اسبوع موفق لكل مواليد العذراء.

عاطفياً:لا يزال الانسجام والحب سيدا الموقف مع وجود الزهرة في برج الحمل الصديق بحيث يحمل اليك اخبارا سارة وارتياحا ويوفر لك الهناء والسعادة والحب والشغف والحنان بالقرب من الشريك والاولاد والاهل والاحبة .للعازب, يشير كوكب الحب إلى علاقة جديدة في هذا الاسبوع الدافىء يشجع على التفاهم وطي صفحة الخلافات الماضية.

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