ينتظر مولود برج "الجوزاء" من الجمعة 21 إلى الخميس 27 شباط فبراير أسبوع مهم

مهنياً: اسبوع مهم جدا بالرغم من وجود الشمس في مواجهة برجك عطارد كوكب الحاكم في حالة تراجع في برج خصمك الحوت والتأثيرات الضعيفة التي تأخرك وتسبب لك التحديات من اعلى نقطة بالدائرة الفلكية لكن وجود القمر في الدلو الصديق في مطلع الاسبوع يوم السبت يحمل اليك تقدما في مركزك كي تظهر في اجمل حلة فانت سريع البديهة تملك قدرات كبيرة تجعل الاضواء مسلطة عليك تستوعب بسرعة وتتأقلم مع الطوارىء فتمارس نفوذك وتقطف النجاح في الوضع العملي والمهني والمالي وحتى الدراسي سيكون الطالب مرتاحا للنتائج يبقى عليك الحذر من القمر الجديد من برج الحوت بين الاحد والثلاثاء فتكون فترة غير مناسبة فترة تخيب آمالك تظهر فيها مسائل استشفائية او امتحانات صعبة الجو مربك وثقيل فلا تاخذ اي قرار او تحسم اي امر كما مطلوب منك الجهوزية التامة ترتفع المعنويات من جديد مع وصول القمر الى برج الحمل الصديق بين الاربعاء والجمعة الذي يحمل معه كل الحظوظ والدعم ان كان بسبب مشروع يتعلق بالسفر او الهجرة او اذا كنت طالبا سوف تعبّر عن أفكارك بمهارة وبلاغة تفتح لك كل الأبواب ابواب مدارس جديدة مهنة جديدة مشروع جديد تدافع عن موقعك ومواقفك فتكون مقبلا على مرحلة جديدة ومهمة من مشاريع ومخططات ثلاثة ايام من الحظ المطلق اسبوع مهم لكنه يتطلب جهد وركض واهتمام كبير.

عاطفياً: تعيش بداية مرحلة جميلة ودافئة مع وجود الزهرة في برج الحمل الصديق تتشجّع على تبادل الاحاديث الشيّقة وربما تأخذ قراراً مهمًا حول وضع العلاقة ان كوكب الحب يحمل اليك اخبارا سارة وارتياحا قد تعيد النظر بعلاقتك العاطفية وذلك بهدف تعزيزها كما يوفر لك السعادة والحب والشغف والحنان مع الشريك والاولاد . للعازب حضر نفسك لحب عاصف يهبّ في قلبك او قد تقع في الغرام أو تقتنع فجأة بضرورة الزواج والاستقرار.

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