ينتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة 21 إلى الخميس 27 شباط فبراير أسبوع فعال

مهنياً: اسبوع مهم اسبوع فعال وواعد اسبوع مثالي حتى تنهي اصعب الاشغال فانت على شط الامان مع وجود القمر في الدلو في موقع يساعدك ويقف الى جانبك تشعر بقوة ذهنية عالية، تستقوي بالطاقة الموجودة في داخلك تتابع الحظوظ مع وصول القمر الجديد الى برج الحوت لينضم الى الشمس فتعيش فترة فعالة مهنيا واكاديميا فلكيا نوعية الوقت من اجمل ما يكون ثلاثة ايام نشيطة وحافلة باللقاءات والزيارات والمؤتمرات.والتنقلات والسفر بهدف العمل او الاستجمام اما الطالب سوف يتمتع بسرعة الخاطر وبالأفكار القويّة للوصول الى قمة النجاح والنشاط فما عليك الا العمل بهمّة واجتهاد واقتناص الفرص فلن يعصب عليك اتخاذ القرارات الجريئة والمناسبة التي تتعلق بدراستك او مشاريعك فانت مصمم على التقدم ولديك أمل كبير بالنجاح. بالرغم من الاجواء الايجابية سوف تكون عطلة الاسبوع ضاغطة والعنوان البارز هو معارك كثيرة وحذر بسبب القمر في الحمل بين الاربعاء والجمعة في النقطة الاعلى في الدائرة الفلكية ما يعني انك امام مرحلة تكثر فيها الضغوط والمسؤوليات ما يهدد علاقاتك المهنية والشخصية ويحذرك من الخلافات والحوادث والانتباه على الوضع الصحي باختصار انت امام فترة متطلبة فلا تستخف بالواجبات ولا تظن ان الساحة خالية من الاعداء او المعاكسات اسبوع لا باس به اسبوع لطيف لكنه يتطلب مك الشغل والركض في كل الاتجاهات مواليد العشرية الثانية هم الاقل حظا بسبب معاكسة زحل وبلوتون.

عاطفياً: ان وجود الزهرة في مواجهة برجك من الحمل يسبب لك حالة من الركود تسيطر على الاجواء العائلية والعاطفية فأنت تحب المفاجآت والتقلبات ويسبب بلبلة وعصبية وواقع لا يرضيك وقد يحمل ايضا مواجهة او ازمة لمشكلة قديمة او مواجهة جديدة سوف تكون مزاجيا وانفعاليا وقد تعرض صداقاتك للمخاطر وعدم الاستقرار للعازب,تنشغل عن الحبيب بأمور متنوّعة كالعمل أو الدراسة أو حتّى الأمور اليوميّة، ولكن هذا ليس عذرًا لإهمال متطلّبات واجباتك تجاه الحبيب.

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