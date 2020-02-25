تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 21 إلى الخميس 27 شباط فبراير أحداث مؤثرةج

مهنياً: اسبوع جيد يقدم لك فرصة ومجال حتى تنهي بعض الامور وتحضر نفسك لتفتح صفحة جيدة جدا كما سيكون بانتظارك تطورات كثيرة مهمة خاصة القمر في برجك في عطلة الاسبوع ما يجعلك تستعيد سلامك الداخلي تتحسن الظروف وترتفع المعنويات فتكون مرتاحاً في بداية هذا الاسبوع مع وجود القمر في برج الدلو الصديق يدعم تحركاتك يوم السبت الذي يحمل اليك الربح والارتياح يعطيك صورة ملخصة حتى تبرمج اوضاعك معاملاتك زياراتك امتحاناتك اجتماعاتك لتكون حياتك اليومية سهلة ولتتحرك بنبض قوي فتقطف النجاحات على كافة المستويات لكن بالرغم من الاجواء الداعمة الا انك سوف تعاني من تاثيرات القمر الجديد والشمس المواجهة لبرجك من برج الحوت بين الاحد والثلاثاء ما يجعلك تعاني من عدم تفهم او تعاون معك كل الامور تتاجل او تتاخر عقبات شعور بالاحباط فترة بطيئة فارغة من الحظوظ وغير ماسبة كي تاخذ اي قرار ولا تتوقع ان تحصل على اي جواب ان الجو الفلكي ينذز ببعض الاحتكاك والمناورات واللقاءات التي تجري في الكواليس لافشال مخططاتك تصل الى الفترة الافضل مع وصول القمر الى برجك بين الاربعاء والجمعة لتحصد اعجاباً وتقديراً وتتشجع للقيام بمبادرات شخصية ومهنية وحتى دراسية فللوقت نوعية ونوعية جيدة حالياً تناسب طاقتك تماماً للتضاعف معها الحظوظ والكفاءة وتحصد النجاح والعلامات الدراسية الجيدة سوف تحقّق تطورات مذهلة ان الجو العام مميز يحمل اليك المناسبات الجميلة وحلولاً للمشكلات السابقة.اسبوع جيد تتحرك فيه بسهولة.

عاطفيّاً: وجود القمر في برجك ينعش العواطف ويجعل الاوضاع العائلية والشخصية تزدهر وتقوى الروابط وتتعزز الالفة بين الاهل والاولاد للعازب تمارس سحراً اخّاذاً وتتابع قصة عاطفية بدأتها سابقاً، وتستقطب المعجبين والمعجبات. تلفت الانظار وتبدو مميّزاً بحضورك، او قد تعرف فرصة عاطفية جدّية، عبر بعض الصداقات والجماعات والمؤسسات التي تنتمي اليها.

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