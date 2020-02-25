بانتظار مولود برج "الثور" من الجمعة 21 إلى الخميس 27 شباط فبراير خليط من الصعود والهبوط

مهنياً: بانتظارك خليط من الصعود والهبوط من الايجابيات والسلبيات في هذا الاسبوع البداية يوم السبت مع وجود القمر في مربع مع برجك من الدلو من اعلى نقطة في الدائرة الفلكية ما يسبب لك القليل من المتاعب ركود مواقف محرجة مربكة امتحانات صعبة تعود لترتفع المعنويات بشكل كبير بين الاحد والثلاثاء مع انتقال القمر الجديد لينضم الى الشمس في برج الحوت الصديق فتتغير الامور مئة بالمئة لصالحك لتعيش ثلاثة ايام متتالية من الحظوظ والمساعدات والدعم من الاصحاب ومن المحيط والتاثيرات السهلة في عملك ما يجعلك تتقدم بقوة ونشاط الامر الذي يزيدك حيوية وانطلاقة او الحصول على موافقة على اوراق السفر تأشيرة سفر او تجد اوراق الاقامة كذلك سوف يرافقك نشاط نجاح وتالق وفرص استثنائية للحصول على نتائج مدرسية او اكاديمية مهمة لكن يبقى عليك الانتباه تاثيرات القمر من برج الحمل

مهنياً: بانتظارك خليط من الصعود والهبوط من الايجابيات والسلبيات في هذا الاسبوع البداية يوم السبت مع وجود القمر في مربع مع برجك من الدلو من اعلى نقطة في الدائرة الفلكية ما يسبب لك القليل من المتاعب ركود مواقف محرجة مربكة امتحانات صعبة تعود لترتفع المعنويات بشكل كبير بين الاحد والثلاثاء مع انتقال القمر الجديد لينضم الى الشمس في برج الحوت الصديق فتتغير الامور مئة بالمئة لصالحك لتعيش ثلاثة ايام متتالية من الحظوظ والمساعدات والدعم من الاصحاب ومن المحيط والتاثيرات السهلة في عملك ما يجعلك تتقدم بقوة ونشاط الامر الذي يزيدك حيوية وانطلاقة او الحصول على موافقة على اوراق السفر تأشيرة سفر او تجد اوراق الاقامة كذلك سوف يرافقك نشاط نجاح وتالق وفرص استثنائية للحصول على نتائج مدرسية او اكاديمية مهمة لكن يبقى عليك الانتباه تاثيرات القمر من برج الحمل المواجه لبرجك بين الاربعاء والجمعة فتدخل في مرحلة ضعيفة جدا فارغة من الحظوظ فلا تضع نفسك في ظروف حرجة كما يتوجب عليك المجاملة لتلطيف الاجواء وتصحيح الاخطاء. كن موضوعيًّا ولا تهمل أوراقًا إداريّة ملحّة ولن ينفعك العناد ان طباعك الصعبة تزيد الأمور تعقيداً فحاذر من المتاعب والإساءة إلى الاخرين اسبوع لا بأس به تستطيع ان تنجح شرط ان تعرف كيف توظف الايام الجيدة لمصلحتك.

عاطفيّاً: يتبدل مزاجك فتظهر عن رهافة وتململ وتقلب بين الايجابية والسلبية مع وجود الزهرة في مواجهة برجك من الحمل الذي يسلط الاضواء على كل انواع العلاقات العاطفية والشخصية فتواجه شروطاً وتعيش بعض الارباكات تُضطر الى معالجة ذيول بعض الخلافات العابرة التي مَررت بها في السابق. للعازب, قد تواجه الصعوبات في أي علاقة جديدة تبنيها في هذه المرحلة.

المواجه لبرجك بين الاربعاء والجمعة فتدخل في مرحلة ضعيفة جدا فارغة من الحظوظ فلا تضع نفسك في ظروف حرجة كما يتوجب عليك المجاملة لتلطيف الاجواء وتصحيح الاخطاء. كن موضوعيًّا ولا تهمل أوراقًا إداريّة ملحّة ولن ينفعك العناد ان طباعك الصعبة تزيد الأمور تعقيداً فحاذر من المتاعب والإساءة إلى الاخرين اسبوع لا بأس به تستطيع ان تنجح شرط ان تعرف كيف توظف الايام الجيدة لمصلحتك.

عاطفيّاً: يتبدل مزاجك فتظهر عن رهافة وتململ وتقلب بين الايجابية والسلبية مع وجود الزهرة في مواجهة برجك من الحمل الذي يسلط الاضواء على كل انواع العلاقات العاطفية والشخصية فتواجه شروطاً وتعيش بعض الارباكات تُضطر الى معالجة ذيول بعض الخلافات العابرة التي مَررت بها في السابق. للعازب, قد تواجه الصعوبات في أي علاقة جديدة تبنيها في هذه المرحلة.

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