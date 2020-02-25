إنستجرام النجمات: بلقيس بالأحمر اللامع.. ودعاء فاروق بألوان مُبهجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

يسعى النجوم والنجمات على مشاركة متابعيهم على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، أجمل اللحظات والإطلالات اليومية التي توثّق يومياتهم وأزيائهم المختلفة.

- بلقيس

شاركت "بلقيس" جمهورها بمجموعة صور لها، مرتدية فستاناً باللون الأحمر الداكن، وتميز الفستان بالتطريزات اللامعة، ونسقت معه حزام رفيع أبرز رشاقة الخصر، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، وأقراط باللون الفضي، واختارت في المكياج على الألوان الترابية الهادئة.

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- دعاء فاروق

بإطلالة مبهجة، شاركت الإعلامية دعاء فاروق جمهورها بمجموعة صور لها، إذ ارتدت بلوزة باللوني الفوشيا والبينك، مُزينة بالورود عند منطقة الصدر، وجيب قصيرة بليسية باللون الأسود، ونسقت مع الإطلالة بوت باللون الأسود، وسكارف بنفس اللون.

- درة

ظهرت درة في أحدث إطلالة لها مرتدية فستاناً باللون الطوبي، بأكمام طويلة، ومُزين بصيحة الكرانيش على الصدر والأكمام، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل والألوان الترابية في المكياج.