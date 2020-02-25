بعد ارتفاع أسعار السجائر.. كيف يمكن التقليل ثم الإقلاع عن التدخين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أعلنت مصلحة الضرائب، الإثنين، تحديث أسعار السجائر، وتضمن الجدول زيادة في أسعار السجائر بقيمة حدها الأدنى جنيهًا واحدًا، وذلك ضمن خطة الدولة، لزيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السجائر.

وعلى الرغم من الإعلانات المنتشرة حتى على علب السجائر من أجل التحذير من ضررها على الصحة، إلا أن كثيرين يدخنونها وهم يقولون لأنفسهم كل يوم "نفسي أخلص منها وأبطلها"، خصوصًا في كل مرة يرتفع سعرها.

وربما الإرادة الكبيرة هي المحرك الأساسي والرئيسي إذا كنت تفكر في التقليل ثم الإقلاع عن التدخين، وذلك من خلال اتخاذك للقرار وكونك مستعدًا للاستغناء عن هذه العادة المميتة، ببعض الطرق الفعالة للتوقف عن التدخين اليوم وفقاً لموقعي " medicalnewstoday" و"healthline" المعنيان بالصحة.

- بمجرد اتخاذك القرار، ابدأ في تحديد يوم وحدد تاريخه واعزم على البدء في التخلص من عادتك في هذا اليوم، وبذلك قد تكون أعطيت نفسك فترة تمهيد، وابدأ تدريجيًا التخلص من السجائر وإخبار المقربين لك بقرارك لكي يدعمونك ويذكرونك دائمًا بقرارك.

- قلل من استهلاك السجائر ببطء حتى تاريخ الإقلاع عن التدخين الذي حددته لنفسك ثم توقف، حيث وجدت الأبحاث أن الإقلاع المفاجئ لا ينتج عنها معدلات أعلى للإقلاع عن التدخين.

- احرص على تجنب المُدخنين والأماكن والمواقف التي تدفعك للتدخين.

- اشرب المزيد من الماء والعصائر، واجعل جيبك مليئًا باللبان والسواك.

Advertisements

- غالبًا ما تأتي الرغبة في التدخين وتختفي في خلال من 3 إلى 5 دقائق، خذ وقتها نفسًا عميقًا، واستنشق ببطء من خلال أنفك وكرر عملية الشهيق والزفير وتصور رئتيك تمتلئ بالهواء النقي، واشرب قليلًا من الماء وافعل شيء آخر لتشتيت رغبتك وانتباهك.

بدائل النيكوتين

النيكوتين هو المادة المنبهة التي تؤثر بشكل مباشر على عمل الجهاز العصبي، وعند الإقلاع عن التدخين يعاني الشخص من أعراض الانسحاب لهذه المادة، لذا هناك بدائل للنيكوتين يمكن استخدامها مثل النيكوتين الموجود في اللبان أو الورقات اللاصقة والاستنشاق.

ويتم تناول هذه البدائل عند وجود الرغبة في التدخين، اللبان يجب مضغه لمدة 30 دقيقة، أما الورقة اللاصقة فيجب وضعها على الجلد مرة واحدة يوميًّا، وبمكان مختلف في كل مرة.

- أدوية التوقف عن التدخين

تعمل الأدوية الموصوفة مثل Chantix أو Zyban على تغيير المواد الكيميائية في عقلك من أجل تخفيف الرغبة الشديدة وأعراض الانسحاب، مع بعض هذه الأدوية، يمكنك استخدام علاجات استبدال النيكوتين بشكل متزامن لتخفيف أعراض الانسحاب الحادة، يتيح لك البعض الاستمرار في التدخين في بداية البرنامج، للتنسيق مع تاريخ الإقلاع الذي اخترته.

- العلاجات البديلة

هناك بعض العلاجات لا تعتمد على أدوية كيميائية مثل: العلاج بالإبر والتأمل واليوجا.

- الدعم

وتشمل علاجات الدعم تقديم المشورة والإقلاع عن التدخين، يوصي العديد من الأطباء وأخصائيي الإقلاع عن التدخين بهذه الأساليب بالإضافة إلى العلاجات الكيميائية وبدائل النيكوتين.

وتذكر دائما ما يفعله التدخين بجسمك: "عمر أقصر، زيادة كبيرة في مخاطر الاصابة بالسرطان، الشيخوخة المبكرة".