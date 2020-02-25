ألوان مختلفة.. كيف تنسق التفاصيل المتعددة في ديكور منزلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعتبر المظهر البسيط للديكور هو الأكثر جاذبية، وكذلك الألوان الهادئة، لكن البعض يحب إضافة المزيد من التفاصيل في المكان، دون ترك أي من حوائط المنزل فارغة، وكلما زادت التفاصيل والألوان، زادت صعوبة تنسيق الشكل النهائي للمكان.

بعض النصائح البسيطة يمكنكم الاستعانة بها، لترتيب ديكور الغرفة بشكل صحيح، حتى لو ازدحم بالتفاصيل والألوان، كما أوضح موقع "thespruce".

- الطوب الأحمر

إذا اخترتِ استخدام ديكور الطوب الأحمر بأحد حوائط المنزل، فمن الأفضل استخدام باركيه في الأرض بلون فاتح، مع سجاد مزخرف بدرجات الألوان الترابية، ومقاعد بألوان مختلفة غير صارخة ومتماهية مع المكان.

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- الأبيض والأسود

إذا أردت الدمج بين اللونين الأبيض والأسود، بشكل أساسي مع إضافة ألوان أخرى، يمكنك اختيار اللون الأزرق في المقعد الأكبر، مع إضافة وسائد صغيرة بدرجات الفوشيا والأسود وخطوط بسيطة من الأخضر.

- ألوان مختلفة وجريئة

يمكنك اختيار ورق حائط مزخرف بلون الكحلي والأبيض، مع الاعتماد على ستائر مزخرفة بألوان الأحمر والوردي والأصفر، مع مقاعد بدرجات الألوان الترابية، مع وسائد ملونة بدرجات هادئة.

- سقف ملون

يمكنك اضافة ورق الحائط، برسومات الورد إلى سقف غرفة الطعام، مع درجات اللون الرمادي للحوائط.

- حوائط منقطة

ورق حائط بتصميم الأبيض المنقط بالأسود، هو من أصعب الاختيارات التي يمكن اختيارها لديكور منزلي، لكن مع إضافة لوحات بألوان زاهية، وسجاد بدرجات الأزرق والأوف وايت، تكون النتيجة النهائية رائعة.