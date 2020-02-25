7 استخدامات لا تتوقعها لأكياس السيليكا.. وتحذير مهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

إذا اشتريت زوجًا من الأحذية الرياضية أو بعض الملابس الجديدة، فمن المحتمل أن تجد الأكياس الصغيرة من هلام السيليكا، معظم الناس يرمونها في سلة المهملات دون معرفة أننا يمكننا استخدامها في أشياء أخرى.

هناك عدد من الاستخدامات المذهلة لأكياس السيليكا يمكننا الاعتماد عليها في حياتنا اليومية، وفق ما ذكر موقع Bright Side الأمريكي.

- تجفيف الأجهزة الإلكترونية بعد انسكاب المياه عليها:

تمتص الرطوبة بشكل كبير، ويمكنك الاستعانة بها في تجفيف الهاتف المحمول إذا انسكب ماء عليه، من خلال وضع "الموبايل" في وعاء به أكياس السيليكا لمدة 72 ساعة، ستجد أنها استطاعت امتصاص الماء وتجفيف الهاتف وتقليل الأضرار.

- التخفيف من حدة التشوش والضباب للزجاج الأمامي للسيارة:

إذا كان الزجاج الأمامي للسيارة مشوش وبه ضباب وقد يتسبب في المواقف الخطيرة على الطريق، وإذا كانت المعدات التقنية في السيارة لا تتعامل مع هذه المشكلة جيدا، يجب عليك وضع عدة أكياس من السيليكا بالقرب من الزجاج الأمامي لتفادي الحوادث.

- الحفاظ على الطعام:

يمكنك استخدام أكياس السيليكا في المطبخ، من خلال وضعها في برطمانات التوابل والأعشاب، ما يساعد على منع تعفن المنتجات والحفاظ عليها من الرطوبة.

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- الحفاظ على الأحذية والملابس عند تخزينهم:

لمنع تلف الملابس والأحذية والحفاظ عليهم وتخزينهم، يمكنك استخدام هذه الأكياس من خلال وضع عدد من الأكياس في الملابس والأحذية، حيث يمتص السيليكا الرطوبة، ويمنع انتشار البكتيريا والروائح الكريهة في الأحذية.

- تمنع صدأ وتأكل الأدوات:

تحافظ على شفرات الحلاقة والأواني الفضية وأدوات التصليح من الصدأ والتآكل.

- تجفيف الزهور:

تحافظ على الزهور من خلال تحضير حاوية زرع ووضع أكياس السيليكا بها، ثم وضع بذور الزهور التي تريد زراعتها ثم تغطية الحاوية بإحكام والانتظار من 2-6 أيام.

- التخلص من الرائحة الكريهة للمنزل:

أيضا تخلصك من رائحة المنزل الكريهة من خلال وضعها في الأماكن التي تنفذ منها الرائحة الكريهة.

تحذير:

يجب إبعاد أكياس لسيليكا عن متناول أيدي الأطفال والحيوانات الأليفة للحفاظ على سلامتهم.