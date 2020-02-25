أجمل موديلات المناكير من حفل جوائز الأوسكار 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2020 07:42 مساءً - عندما يتعلق الأمر بحفل الأوسكار، يشكّل كل تفصيل في إطلالة النجمات حدثاً بحد ذاته، من الأزياء الى المكياج الى تسريحة الشعر وصولاً الى الأظافر. وفي هذا المقال، سنسلط الضوء على أجمل موديلات الأظافر وألوان المناكير التي تألقت بها نجمات هوليوود على السجادة الحمراء لحفل جوائز الأوسكار 2020، والتي ستكون بالتأكيد موضة رائجة خلال الأيام المقبلة.



مناكير أسود مرصع من Billie Eilish

مناكير أسود مرصع من Billie Eilish



المغنية العالمية Billie Eilish لفتت الأنظار بأظافرها الطويلة الجذابة، ذات الشكل المستطيل، حيث اعتمدت المناكير الأسود على كامل أظافرها، التي رُصعت بعدها بحبة مجوهرات صغيرة لامعة، مع إضافة لمسة لامعة على كامل الأظافر.

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مناكير نيود بدرجة اللافندر الفاتح من Saoirse Ronan

مناكير نيود بدرجة اللافندر الفاتح من Saoirse Ronan



إنه لون مناكير ناعم جداً وهادئ، ويتناغم مع مختلف ألوان البشرة، وقد اعتمدته النجمة ساويرس رونان Saoirse Ronan في حفل أوسكار 2020، حيث أتى مطابقاً للون فستانها وأكمل إطلالتها ومنحها مظهراً رومانسياً جذاباً.



أظافر بلون المجرات من Cynthia Erivo

أظافر بلون المجرات من Cynthia Erivo



استوحت مصممة الأظافر جينا أوه رسمة الأظافر التي اعتمدتها النجمة سينتيا إريفو Cynthia Erivo خلال أوسكار 2020، من فيلم Starry Night، حيث اختارت رسمة نصف قمر بألوان الأزرق والأبيض والأصفر، فبدت أظافرها لوحة فنية بلون المجرات والنجوم.

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مناكير رمادي من Regina King

مناكير رمادي من Regina King



النجمة Regina King اعتمدت المناكير الرمادي الهادئ في حفل الأوسكار لعام 2020، وقد أتى مكملاً لفخامة السوار والخاتم اللذين ارتدتهما على السجادة الحمراء. وبالتأكيد سيكون لون المناكير الرمادي موضة رائجة في هذا الموسم.



مناكير فرنسي عصري من Zazie Beetz

مناكير فرنسي عصري من Zazie Beetz



لا يزال المناكير الفرنسي يلاقي رواجاً كبيراً، وهو سيظل موضة رائجة في 2020، وقد اعتمدته النجمة زازي بيتز Zazie Beetz في حفل جوائز الأوسكار لهذا العام لكن بطريقة عصرية مميزة، حيث استبدلت الأبيض والبيج بالمناكير الأسود والشفاف، بأسلوب ناعم وجذاب.

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مناكير فرنسي زجاجي من Lilliana Vazquez

مناكير فرنسي زجاجي من Lilliana Vazquez



بدورها، اعتمدت النجمة Lilliana Vazquez موضة الأظافر الزجاجية بأسلوب الفرنش، والتي أتت متناغمة جداً مع فستانها. وقد تم تزيين أظافرها بخط ذهبي رفيع، مما أضافة لمسة أنيقة وفخمة على أظافرها.

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