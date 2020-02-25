ترطيب البشرة بأفضل مكون طبيعي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2020 07:42 مساءً - ترطيب البشرة هو خطوة أساسية في روتين العناية بالبشرة، إذ إنه يحد من ظهور التجاعيد ويؤخر علامات التقدم في السن ويمنح البشرة ملمساً حريرياً ناعماً. فجفاف البشرة يؤدي دوراً أساسياً في ترهل الجلد وظهور علامات التقدم في السن بشكل مبكر. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك في هذا المقال الى أفضل مكون طبيعي لترطيب البشرة وجعلها ندية وناعمة بشكل دائم.



الألوفيرا

الألوفيرا



يشتمل الألوفيرا على خصائص ومضادات أكسدة تتغلغل بالبشرة لتستعيد نعومتها وتعزز من مرونتها، وتزيد قدرتها على مقاومة الجفاف، مما يجعله من أفضل المرطبات الطبيعية للبشرة الجافة. وللاستفادة من خصائص الألوفيرا في ترطيب البشرة الجافة، قومي باستخراج الهلام الموجود داخل نبتة الألوفيرا، وتطبيقه على بشرتك الجافة وتركه لبعض الوقت حتى تمتصه البشرة جيداً. بعدها، قومي بتشطيف بشرتك بالمياه الدافئة.

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العسل

العسل



يعد العسل أحد المكونات الطبيعية التي تمتلك قدرة كبيرة على ترطيب البشرة الجافة، نظراً الى غناه بالفيتامينات والمعادن المفيدة في ترطيب وتنعيم البشرة، إضافة الى اشتماله على مضادات الأكسدة التي تؤدي دوراً فعالاً في التخلص من جفاف البشرة وجعلها ذات ملمس حريري. انطلاقاً من هذه الفوائد، قومي بتدليك بشرتك الجافة بالعسل الطبيعي، واتركيه عليها لمدة عشر دقائق، بعدها شطفي بشرتك بالماء الفاتر.



زيت اللوز

زيت اللوز



يُعتبر زيت اللوز من أفضل الزيوت الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة الجافة، فهو غني جداً بالفيتامين E المفيد في تنعيم الجلد الجاف. كما أنه زيت غير دهني مما يسهل عملية امتصاصه من قبل البشرة. بالتالي، عليك المواظبة على تدليك بشرتك الجافة بزيت اللوز لمدة خمس دقائق، وذلك بشكل دوري، مما يساعدك في ترطيب بشرتك الجافة والمتشققة، فتصبح ذات ملمس ناعم حريري.

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نصائح لتجنب جفاف البشرة

نصائح لتجنب جفاف البشرة



- تجنبي استخدام المياه الساخنة على بشرتك، واستبدليها بالماء الفاتر، فهي أحد العوامل التي تصيب البشرة بالجفاف الشديد.

- اتبعي نظاماً غذائياً سليماً واشربي الكثير من الماء والسوائل، مما يساعدك في أن تبقي بشرتك رطبة وندية.

- تجنبي ارتداء الألبسة التي تحتوي على أنسجة صناعية، فهي تؤدي الى تهيج البشرة واحمرارها وجفافها.

- تجنبي استخدام الصابون الذي يحتوي على مواد كيماوية تُفقد البشرة الزيوت الطبيعية الموجودة فيها.

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