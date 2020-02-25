كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2020 07:42 مساءً - قبل عطورات البخور، كان هناك البخور فقط؛ حيث بدأت كل الرائحة المثيرة، المتأتيّة من حرق الأعشاب والنباتات والأشجار والجذور، أيّ المواد الخام غير المركّبة أو المخلوطة بمواد ثانية. بالنسبة لمعظمنا في العالم العربي، فإنّ للبخور دلالات روحية تتشابك مع ذكريات الطفولة، فيما استخدامه في أوروبا وغيرها جديد نسبياً. هذا، ويُعتقد أن استخدام العطور يزيل الطاقات السلبية والمشاعر المؤذية. بعد توسّع صناعة عطورات البخور، وفي ظلّ المنافسة القوية، إليكِ أسماء عطورات ننصحك بها:

أسماء عطورات البخور: Carolina Herrera

Carolina Herrera



Gold Incenseهو عطر من كارولينا هيريرا هو عطر من الخور يأتي من كنوز الشرق واحتفالاً بالإرث والتاريخ العربي، وتعزيزاً لروائح غنية فيها من القوّة والأنوثة ما يجعلك امرأة ساحرة. العطر مصنوع من نبات الأذريون، بذور الأنجليك، البرغموت، والقرفة. يمكن وضع العطر وحده أو مع استخدام زيوت كارولينا هيريرا. ابنة صاحبة دار كارولينا، والمديرة الإبداعية، قالت في تصريح لها إنّ Gold Incense يذكرها بوالدتها؛ احتراماً لحضارة منطقة الشرق الأوسط، وأناقة شعبها.

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اسماء عطورات البخور: Chanel 22

Chanel

تمّ إطلاق عطر شانيل رقم 22 عام 1922، وهو العام نفسه الذي تم فيه إطلاق نوي دي نويل وشانيل آخر، رقم 55. مكوناته هي الورود البيضاء، الياسمين، مسك الروم، زنبق الوادي، وزهرة البرتقال، والقاعدة الأساسية هي الفانيليا والبخور. في النهاية، الرائحة هي الأكثر دفئًا وأكثر إثارة للاهتمام ربما بسبب البخور بدلاً من خشب الفانيليا أو العنبر أو خشب الصندل الأكثر شيوعًا. رقم 22 دافئ بدرجة كافية لحفظه في الطقس البارد، ويمكن أن يكون عطرًا نهارًا أو نهارًا، وننصح برشه خلال ساعات العمل.

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اسماء عطورات البخور:Guerlain

Guerlain

Encens Mythiquei هي تركيبة شرقية مسكية تدمج بين زهر البرتقال، الطحلب، والزعفران. أول ما يتركه هذا العطر على جسدك هو نكهة الورود الأرجواني مع الصابون والطحالب إلى جانب الباتشولي والحمضيات. يمكننا القول إنّ كنوز الشرق الأوسط مجسدة بأسلوب Guerlain الذي لا يضاهى- وهذا هو هدف مجموعة Les Deserts d’Orient الحصرية من Guerlain. تضم مجموعة ثلاثية من العطور ابتكرها تييري واسر (العطور الداخلية والمدير الإبداعي في الدار). تتكوّن العطور من: Rose Nacrée du Désert, Encens Mythique d’Orient, Songe d’un Bois d’Été.

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اسماء عطورات البخور: Armani Prive Bois d'Encens

Armani

يوازن Bois d’Encens بين جوهر العطور الخشبية والبخور النقي ، ويتم تعزيزه بسخاء مع نجيل الأرز والأرز. إنه العطر الفاخر، العطر الذي يضعه جورجيو أرماني يوميًا. إنّه ولادة جديدة لأسرار العطور المعروفة في العالم. Bois d’Encens ينبع من ذكريات جورجيو أرماني. يتذكر قائلاً: "أردت إعادة خلق رائحة البخور من طفولتي عندما كنت أذهب إلى الكنيسة مع جدتي". "كان للعمق والدفء اللذين ذكراني أيضًا بالحجر الأسود من بانتيليريا".

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