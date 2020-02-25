نانسي عجرم تعشق أزياء الجلد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2020 07:42 مساءً - لطالما عُرفت نانسي عجرم بإطلالاتها الناعمة المفعمة بالأنوثة، والتي غالباً ما تكون في تصاميم مصنوعة من أقمشة مرهفة وبألوان غنية جذابة أو حالمة وهادئة، لكن في حال تمعنتِ في إطلالاتها؛ فإنكِ على الفور ستلاحظين أن الجلد الأسود من الأقمشة المفضلة بالنسبة لها، وعلى مرّ السنوات شاهدناها بعدد كبير من الإطلالات فيه تجاوز أي نوع آخر من الأقمشة الأخرى، ومن المعروف عن الجلد بأنه يوحي بالعصرية والتمرد مع لمسات من أسلوب الروك أند رول، فما رأيك بإطلالات نانسي في أزياء الجلد؟



لوك شبابي في البنطلون الجلد نسقته نانسي عجرم:

تنسيق شبابي اعتمدته نانسي عجرم في البنطلون الجلد



البناطيل الجلد من القطع المفضلة بالنسبة لنانسي، وقد شاهدناها فيها في مناسبات مختلفة على مر السنوات، ومؤخراً، وفي حفل لها في مصر؛ اعتمدت نانسي "لوك" شبابياً ذا طابع عصري؛ اختارت فيه بنطلونَ جلد سكيني أسودَ مزيناً بالسحابات المعدنية، نسقت معه "توب" باللون الفضي من الترتر البراق، وحذاء بكعب عالٍ أيضاً من الجلد الأسود.

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جمبسوت من الجلد الأسود تألقت به نانسي عجرم:

جمبسوت من الجلد الأسود من ديور اعتمدته نانسي عجرم



من الإطلالات المميزة التي رصدناها لنانسي عجرم، مؤخراً، كانت في جمبسوت شورت من الجلد الأسود، اختارته من ديور Dior بقصة الكورسيه من الأعلى، وخصره محدد بحزام رفيع مزين ببكلة معدنية باللون الذهبي، وكانت قد نسقت قميصاً من الشيفون الأسود من تحته، وبدت عصرية وأنيقة في آن معاً.

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تنسيق شبابي في الجاكيت الجلد مع الجينز:

جاكيت جلد نسقته نانسي عجرم لاطلالة كاجوال في الجينز



الجاكيت الجلد بقصة البايكر، من القطع التي لا تفارق إطلالات نانسي عجرم في المشاوير اليومية، وهنا شاهدناها وقد اختارته باللون الأسود، ونسقت من تحته "تيشيرت" قطنياً باللون الرمادي، مع جينز أزرق خصر عال، وحذاء مزين بالأربطة، وحقيبة يد كبيرة باللون الأسود أيضاً.

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نانسي عجرم في فستان ميدي من الجلد:

فستان ميدي من الجلد الأسود اختارته نانسي عجرم



إطلالة قديمة لنانسي عجرم، اختارت فيها أيضاً "فستانَ ميدي" من الجلد باللون الأسود، بقصة ضيقة من دون أكمام وياقته عالية، ناسب قوامها الرشيق، وقد زيّنت اللوك بمجوهرات ناعمة باللون الذهبي.



نانسي عجرم تعشق أزياء الجلد، وكثيراً ما تختارها على مختلف التصاميم، ولمختلف المناسبات الكاجوال والرسمية، شاهدي الصور وأخبرينا برأيك بأناقتها في هذه التصاميم.

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