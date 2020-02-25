تنسيقات شتوية بالتنورة من أريج نشاشيبي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2020 07:42 مساءً - بدأت البلوجر "المدونة" والمذيعة أريج النشاشيبي مشوارها الإعلامي عام 2014 في برنامج "فيكم الخير" الذي يحاكي مشاكل الناس ويعالجها في الأردن، وعملت بعدها في قناة ماجد لحبها للأطفال وشغفها بهم، ومن ثمَّ انتقلت لمدينة دبي لتكمل مسيرتها الإعلامية، وفازت بجائزة الهيثم للإعلام العربي، وتنسق أريج أزياءها بطريقة شبابية أنيقة، لذا جمعنا لكنَّ اليوم أبرز إطلالاتها بفصل الشتاء بالتنورة لتلهمكن أفكاراً شتوية أنيقة لإطلالاتكن.

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أريج النشاشيبي

تأنقت أريج بتنورة بيليسيه خضراء مع معطف أسود مزين من المنتصف بخطوط بيضاء وخضراء، وأكملت جمال الإطلالة بحقيبة سوداء صغيرة وحذاء بوت أبيض لمظهر عملي، وتجملت بتنورة قصيرة كاروهات باللون البرتقالي والأسود مع بلوزة صوفية سوداء وجوارب بيضاء وحذاء بوت لستايل شبابي، وارتدت تنورة وجاكيتًا باللون الزهري المزين بالأبيض مع بلوزة بيضاء، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون الأبيض للوك أنثوي، واختارت تنورة وبلوڤرًا من القطن باللون الأخضر المزين بكتابة سوداء وأكملت ملحقات الإطلالة باللون الأسود.

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أريج النشاشيبي

كما جمعت بين بلوزة صوفية باللون الأصفر وتنورة كاروهات خضراء لإطلالة شبابية، وظهرت بمعطف طويل أزرق مع بلوزة سوداء وتنورة رمادية بنقوش ونسقتهما مع حذاء بوت بني وإكسسوارات ذهبية لخيار أنيق، وأطلت بتنورة قصيرة سوداء مع جوارب طويلة باللون الأسود وبلوزة سوداء مزينة باللونين البيج والأزرق الفاتح مع معطف سماوي طويل، لتجمع بين اللوك العملي والشبابي، وتزينت بتنورة بيليسيه حمراء مع بلوزة سوداء ومعطف أبيض بنقوش حمراء لستايل عملي.

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