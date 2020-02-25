عبايات سوداء مطرزة موضة 2020 من وحي الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2020 07:42 مساءً - موضة العبايات السوداء المطرزة لا تبطل على الإطلاق، وكثيرًا ما تعتمد عليها مدونات الموضة المحجبات بشكل كبير، وتبحث الصبيّة دائمًا عن إطلالات متجددة بهذه التصاميم للعباية السوداء.



ولهذا أحببنا أن نساعدكِ باختيار موديلات جديدة ومختلفة موضة 2020، من وحي مدونات الموضة الخليجيات، وإليكِ التفاصيل...





العبايه المطرزة بالخرز الأبيض من وحي دلال التميمي

العبايه المطرزة بالخرز الأبيض من وحي دلال التميمي



من الإطلالات المميزة التي اعتمدتها الفاشينيستا دلال التميمي هي العبايه باللون الأسود، مع تطريزات الخرز الأبيض على جانب واحد فقط من العبايه، مع تصميم منسدل وناعم للموديل.



يمكنكِ اعتمادها بكل بساطة بمناسباتكِ النهارية، مع تنسيق بسيط للحجاب الأسود، وشنطة وجزمة باللون الأبيض كما فعلت دلال التميمي، لإطلالة بالألوان المحايدة.

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العبايه من الساتان المخملي من نوف بنت راشد

العبايه من الساتان المخملي من نوف بنت راشد



أما هذا الموديل فهو للمشاوير الكلاسيكية لاسيما مع صديقاتكِ لمطعم فخم، مع العبايه بخامة الساتان الحريرية، وتطريزات الورود البارزة باللون الأرجواني المائل للأبيض.



تنسيق هذا الموديل لا يحتاج للكثير من التفكير، يمكنكِ اعتماد ألوانكِ المفضلة، أو تختارين مع العبايه إكسسوارات باللون الأرجواني كذلك.



ولكن نوف بنت راشد أرادت أن تكسر القاعدة باعتماد العبايه من الساتان المخملي، مع الشنطة والشوز باللون البني.

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العبايه السوداء مع تطريزات لامعة من الفاشينيستا حصة

العبايه السوداء مع تطريزات لامعة من الفاشينيستا حصة





أعجبنا هذا الموديل البسيط، وبالوقت نفسه مع لمسة بسيطة للتطريزات اللامعة باللون الأزرق اللامع من الفاشينيستا حصة، يمكنكِ ارتداؤها طوال اليوم بكل بساطة، مع الجينز للمسة كاجوال، أو التنانير عالية الخصر، وحجابكِ باللون الأسود.



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العبايه السوداء مع تطريزات براقة من خولة المراغي

العبايه السوداء مع تطريزات براقة من خولة المراغي





خولة المراغي من مدونات الموضة اللاتي لا يتخلين عن إطلالة العبايات، اخترنا لكِ أجدد إطلالتها بالعبايه السوداء المطرزة من أحد الجانبين، باللون الأخضر الفاتح مع لمسات فضية ملونة.

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