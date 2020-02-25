إطلالات جديدة للنجمات في الجمبسوت.. شاهدي الصور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2020 07:42 مساءً - الجمبسوت من القطع المفضلة بالنسبة للنجمات عموماً، وأصبحنا في كل مناسبة رسمية على السجادة الحمراء نرى نجمة على الأقل وقد اختارت الجمبسوت عوضاً عن فستان السهرة، وذلك لأنه يوحي بالتجدد والعصرية، كما أنه يجمع بين النمط الأنثوي الجذاب مع لمسات شبابية مبتكرة. ومؤخراً رصدنا عددا من الإطلالات اللافتة للنجمات العربيات في موديلات جمبسوت جديدة. شاهدي الصور واختاري الأجمل برأيك.



صبا مبارك في جمبسوت مميز باللون الزيتي:

صبا مبارك في جمبسوت باللون الزيتي





من بين إطلالات النجمات التي لفتتنا مؤخراً في الجمبسوت، كانت إطلالة صبا مبارك التي تألقت في حفل دار بولغاري Bulgari في أبو ظبي في لوك مميز اختارت فيه جمبسوت تصميم مبتكر باللون الزيتي، بقصة مكشوفة الأكتاف ومحددة الخصر من الأعلى، مع أرجل واسعة ومنسدلة. والمفلت في التصميم كانت الأكمام المنفوشة المصنوعة من الساتان، والتي أضفت على اللوك لمسات مختلفة، وقد زينت الإطلالة بعقد فاخر من بولغاري Bulgari.

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ريم سعيدي في جمبسوت من الدانتيل الأسود:

ريم سعيدي في جمبسوت دانتيل أسود





من المعروف أن ريم سعيدي تختار دائماً الإطلالات الملفتة والمواكبة للموضة، وذلك بسبب كونها عارضة أزياء، وعلى احتكاك مباشر بالموضة، وهنا، وفي إحدى المناسبات الرسمية، شاهدناها وقد تألقت في جمبسوت أنيق مصنوع من الدانتيل الأسود من فالنتينو Valentini، قصته ناسبتها تماماً، وقد اختارت معه صندل كعب عال أسود وأقراطا ناعمة.

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منى زكي في جمبسوت بقصة الكتف الواحد:

منى زكي في جمبسوت بنفسجي





أصبحت منى زكي مؤخراً ميّالة إلى اعتماد الإطلالات ذات الطابع الشبابي والعصري، مثل هذا اللوك الذي تألقت به على السجادة الحمراء. وقد اختارت فيه جمبسوت بقصة الكتف الواحد باللون البنفسجي الغني، مزينة بالكشكش من الأعلى، مما أضفى عليه لمسات أنثوية ناعمة، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش باللون الفضي ومجوهرات ماسية ناعمة.

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سيرين عبد النور في جمبسوت ذي طابع استعراضي:

سيرين عبد النور في جمبسوت براق من لابورجوازي





خطفت سيرين عبدالنور الأنظار في هذه الإطلالة التي اعتمدتها لتصوير إحدى حلقات مسلسلها "الديفا" حيث اختارت جمبسوت بتصميم استعراضي من دار لابورجوازي Labourjoisie باللون الفضي البراق ومزيّن بالشراريب بطريقة ملفتة. وقد نسقت معه صندلا فضيا بكعب عال وعقدا ماسيا بارزا.



إطلالات جديدة للنجمات العربيات في موديلات الجمبسوت المختلفة، اخترناها لمناسبات عديدة في الفترة الماضية. شاهدي الصور واختاري الإطلالة الأجمل برأيك.

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