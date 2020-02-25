الأحذية العسكرية موضة تزيدك جرأة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2020 07:42 مساءً - الأحذية العسكرية أصبحت موضة منذ سنوات، بل منذ حقبة التسعينات، ولا تزال في عام 2020 مستمرة. وقد ساعدت إطلالة النجمة تشارليز ثيرون في "ماد ماكس" بالتأكيد على ازدهار هذا الترند في الشارع، على منصات العروض، وفي الجامعات. عارضة الأزياء بيلا حديد، ساهمت في هذا الترند خاصة على منصات عروض الأزياء خلال أسابيع الموضة. خبراء الموضة، يتوقعون استمرار انتعال الأحذية العسكرية لسنوات قادمة، خاصة أنّها مريحة. سواءً كنتِ جديدة في هذا الاتجاه، أو ساعدت في انتشاره قديماً، ننصحك بهذا الترند العالمي:

أحذية عسكرية من الجلد

Frye Veronica



إن كنتِ من محبات الجلد، إذاً نثق في ذوقك الرائع، ولا بدّ أن يعجبك الجلد الإيطالي المرن الذي يتم غسله وتقطيعه بمنتهى الرقة. حذاء راي فيرونيكا مثالي بنصف ساق. يُعتبر الحذاء البني عنصراً أساسياً؛ لأيّة ملابس هذا الموسم. سواء أكنتِ ترتدين جاكيتاً أو معطفاً، وبنطلوناً للمكتب، أو كنتِ ترتدين التنورة القصيرة/الطويلة، خلال السفر، ونزهة في الشارع، لن تضطري لإضاعة وقتك بالبحث عن الحذاء المناسب بعد الآن.

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الأحذية العسكرية الكلاسيكية

R13



الأحذية العسكرية القتالية تزداد بلا شك، وهناك تشكيلة كبيرة هذا العام، ولكن لا يزال العثورعلى حذاء كلاسيكي أنثوي بين الأحذية العسكرية أمراً صعباً! صُممت أحذية القتال الحديثة لتوفير مزيج من الثبات والاستقرار في الكاحل وحماية القدم المناسبة لبيئة وعرة. نوصيك بالحصول على هذا الزوج من الأحذية الجلدية R13 لا سيما بالنظر إلى أحدث صيحات الموضة في الشعار! يمكنك العثور عليها في الأمام.

أحذية عسكرية من القماش

Fendi



خلال فصل الشتاء وفي البرد القارس، لا بدّ من الحاجة إلى أحذية تدفئ أقدامنا. لذا، ننصحك بأن تجرّبي هذا الزوج من أحذية فندي العسكرية؛ لأن الخيطان المنسوجة المبطنة والمضلعة باللون الأسود سوف تبقيك دافئة. إذا كنتِ من محبّات إظهار العلامة التجارية، فإنّ هذا الحذاء العسكري يحمل طباعة حرف فندي عبر الكاحل. إذاً خيارك الصحيح. حذاء أنيق جداً ويليق بطلاتك الكاچوال.

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أحذية عسكرية ملونة

Dear Frances Park

الأحذية العسكرية عادة تكون مصنوعة من جلد مقوّى ومقاوم للماء. اليوم، تضم العديد من الأحذية العسكرية خصائص الحماية والراحة والموضة، خاصة بوجود أحذية عسكرية ملوّنة، كسرت احتكار اللونين البني والأسود في هذا النوع من الأحذية. لمحبّات الموضة، أضيفي طابعاً خاصاً لطلّتك كحذاء عسكري باللون الكاكي الأخضر من دار Dear Frances Park Boot. حذاء في غاية الأناقة والتميّز.

أحذية عسكرية بكعب عالي

Amiri



يمكن للأحذية العسكرية أن تكون بكعب عالي، وهذا ما خصّك به دار Amiri بقالب سبور. البوت هنا أقرب إلى الـ chunky لكن أقلّ ضخامة، وترند في شتاء 2020. يمكن إنتعاله مع تنورة طويلة أو دنيم.



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