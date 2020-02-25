بدل محتشمة للمحجبات من أسبوع الموضة في ميلانو لشتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2020 07:42 مساءً - عادًة ما يمكننا رصد الكثير من الاطلالات المحتشمة للكثير من الموديلات بأسابيع الموضة العالمية، خاصًة بعد أن أصبحت الكثير من الماركات الشهيرة تحرص على هذا الأمر لتلبي أذواق كل الفتيات.

واليوم اخترنا لكِ بدل محتشمة للمحجبات من أسبوع الموضة بميلانو لشتاء 2020، بتصاميم عصرية وقصّات وألوان مختلفة مع اللمسة الكلاسيكية.

البدلة الجلد من Philosophy Di Lorenzo Serafini

البدلة الجلد من Philosophy Di Lorenzo Serafini





لفتنا كثيرًا هذا الموديل للبدلة الجلد، مناسبة لشتاء 2020 مع اللمسة العصرية لقصّة البدلة الكلاسيكية، تناسب أكثر الصبيّة الجريئة والتي تتمتع بروح قيادية، كما أعجبنا التوب للبلوزة مع الأكمام المكشكشة باللون الأبيض، التي أضافت لمسة أنثوية للبدلة.

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البدلة مع بنطلون الجرس من Versace

البدلة مع بنطلون الجرس من Versace





كما شاهدنا هذا العام موضة أكمام الجرس، يبدو أن بناطيل الجرس سوف تتربع هي على عرش الموضة في شتاء 2020، كالبنطلون للبدلة من Versace فيرزاتشي.

هذا املوديل مناسب أكثر للصبايا النحيفات وطويلات القامة، لأنه يركز أكثر على هذه المنطقة من الجسم، يمكنكِ اختياره لمناسباتكِ العملية والهامة، لاسيما مناسب أكثر للفتيات اللاتي يعملنّ بعالم الموضة والأزياء.

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البدلة الواسعة لكل الصبايا من Ports 1961 0

البدلة الواسعة لكل الصبايا من Ports 1961 0



أما هذا التصميم للبدلة من Ports 1961 0 فهو مناسب لكل الفتيات، يتميز بقصّته الواسعه سواء للجاكيت أو البنطلون، يمكنكِ اختياره للعمل، مع حجاب باللون أو الأبيض أو الرمادي، وحذاء مدبب باللون الأسود، وشنطة متوسطة الحجم.

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البدلة مع اللمسة المخملية من Giorgio Armani

البدلة مع اللمسة المخملية من Giorgio Armani



هذا الموديل هو للفتاة التي تبحث عن الذوق الراقي، مع البنطلون عالي الخصر ذو الأزرار الأمامية، مع خامة الفيلفت الناعمة، لاطلالة ملكية من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى لمسة الجاكيت الرمادي اللامع.



بهذا الألبوم إليكِ مجموعة من بدل محتشمة للمحجبات من أسبوع الموضة بميلانو لشتاء 2020.

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