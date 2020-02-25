عبايات باللون الرمادي تخفي عيوب الجسم موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2020 07:42 مساءً - لم تخلو مجموعة من مجموعات 2020 التي كشفت عنها أبرز الماركات من صيحة العبايات المصممة باللون الرمادي.

وبرز هذا اللون الأنيق الذي يعد منافسًا قويًا للأسود الكلاسيكي.

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عبايات رمادية مزدانة بالريش موضة الموسم

عباية رمادية من ماركة Hania Collection



اتسمت موديلات هذا العام باللمسة العصرية فشهدت مجموعات 2020 حضور كبير للعبايات المزدانة بالريش، أعجبنا التصميم الأنيق المستوحى من قصة المعطف الذي أطلت به عارضة ماركة هانية البريكان Hania collection ويناسب النحيفات عند منطقة الأكتاف والصدر.





عبايات باللون الرمادي بموديل المعطف الترنش







عباية رمادية من ماركة Effa





كانت العبايات المصممة على طراز المعطف الترنش نجمة أغلب مجموعات 2020، فلم تخلو منها مجموعة، رصدنا تصاميم شديدة الفخامة لدى داج Daj مزجت بين الرمادي الرصين والأسود الكلاسيكي كما أحببنا الموديلات الناعمة لدى ماركة عفة الدباغ Effa، اختاري العبايات المصممة بياقات رفيعة اذا كان قوامك على شكل التفاحة Apple Sahpe.



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عبايات رمادية مطبعة موضة 2020





عباية مخططة من ماركة Adore Boutique



لم تقتصر تصاميم هذا العام على الألوان الأحادية فقط بل شاهدنا العديد من القطع المطبعة، أعجبتنا العباية المطبعة بالتقليمات الرفيعة من ماركة آدور بوتيك Adore Boutique، كذلك العباية الكاروه التي ظهرت بها عارضة عفة الدباغ Effa، تلك الأخيرة تناسب النحيفات طويلات القامة.











عبايات باللون الرمادي بقصات ناعمة





عباية رمادية من تصميم Ciel Dubai







حرصت العديد من الماركات على إدراج تشكيلة من العبايات ذات القصات الناعمة، لفتنا التصميم العملي فاتح اللون الذي أطلت به عارضة ماركة Ciel dubai ونرشحه للنحيفات، كذلك ننصحك بمطالعة العبايات التي جلبناها لكِ من المجموعة الجديدة لماركة عفة الدباغ Effa.

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