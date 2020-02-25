مبالغة النجمات العربيات لارتداء المجوهرات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2020 07:42 مساءً - تعشق النجمات العربيات المجوهرات ويهوين إظهارها. وتولي النجمات العربيات أهمية بالغة لإطلالاتهن في المناسبات الرسمية وحفلاتهن، فينتقين مثلا أجمل المجوهرات، التي تتميز بتصاميم مبدعة.



في الماضي كانت فكرة ارتداء أقراط طويلة وكبيرة مع قلادة كبيرة مرفوضة تماماً وتعتبر استعراضية ومقللة لجوهر اللوك. ولكن اليوم، انقلبت المعادلة وبات كل ذلك من الماضي ليصبح كل ما هو كبير ومبالغ به من ناحية الحجم والكمية هو الرائد والأكثر شعبية، خصوصاً في صفوف النجمات العربيات.



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مبالغة بطريقة استعراضية



مجوهرات هيفاء وهبي



فلم يعد الإكتفاء بقطع أو اثنين يفي بالغرض لاستقطاب الإنتباه وكسب الجاذبية المرجوة، بل بات السباق بين الفنانات على الحجم الأكبر من المجوهرات وحتى الحلي والعدد الأكبر حتى لو صنف بالمبالغ أو الإستعراضي. فبعد أن كانت قطعة واحدة أساسية كافية لتزيين أي لوك، صرنا نشهد الفنانات العربيات يلجأن الى صيحة التكديس مع مختلف اللوكات الكاجوال أو المسائية.







فعندما تختار أي منهن الخروج بملابس يومية أو للإطلالات النهارية عادة ما يخترن مجوهرات ذهبية كبيرة كأقراط متدلية وقلادة ضخمة مع خواتم متعددة في اليد الواحدة وحتى مجموعة أساور أحياناً، فيبدون وكأنهن قد ارتدين علبة مجوهراتهن في لوك واحد.



مجوهرات لامعة وفساتين براقة

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مجوهرات أحلام





أما عندما يأتي الأمر للسهرات، فنراهن يلجأن الى القطع المرصعة الكبيرة البراقة لتزيدهن لمعاناً، واللافت أننا في حين كنا نقول أنه عندما يكون فستانك لامعاً ومرصعاً، لا بد أن تختاري مجوهرات ناعمة وبسيطة لكي لا تبدي كطابة ديسكو متوهجة، إلا أن النجمات العربيات كسرن هذه القاعدة أيضاً وبتن يخترن المجوهرات اللامعة والكبيرة حتى مع اللوكات المتوهجة ولا يهمهن إذا ما اتهمن بالمبالغة أو بميلهن لاستعراض مجوهراتهن.





نعم، في الصيحات العالمية التكديس رائج والقطع الكبيرة هي الموضة اليوم، ولكن الإكثار والمبالغة التي تعتمدها النجمات تبدو أكثر ملائمة على صفحات مجلات الموضة وفي جلسات التصوير وبالتالي، إن كنت تميلين الى هذه الموضة، اعتمديها بذكاء ونسقي بين مجوهراتك بعناية من دون مبالغة.

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