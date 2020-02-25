فيديو.. أحمد العوضي يتهرب من سؤال عن ارتباطه بياسمين عبدالعزيز

رفض الفنان أحمد العوضي، التعليق على الشائعات التي تدور حول ارتباطه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، وتهرب العوضي من الإجابة بشكل مباشر عن ما إذا كان هناك ارتباط بينه وبين ياسمين.

وقال العوضي، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المعروض على شاشة "DMC"، إن فتاة أحلامه ستكون خفيفية الظل، وجدعة وبنت بلد".

وعندما كررت الإعلامية إيمان الحصري سؤاله "هيكون في ارتباط بينك وبين ياسمين عبدالعزيز؟"، فرد أحمد العوضي: "أنا بتكلم في فتاة أحلامي دلوقتي بتدخليني في موضوع تاني ليه؟".