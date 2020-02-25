فيديو.. جوهرة ترقص بالعباءة على أغنية "شو حلو": "فخورة وسعيدة"

"فخورة وسعيدة لمقابلة هذا الرجل الحقيقي، شكرًا لك على الموسيقى الرائعة والساحرة"، هكذا علقت الراقصة الاستعراضية جوهرة، على لقائها بالفنان اللبناني زياد برجي، عبر مقطع فيديو قامت بمشاركته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت جوهرة برفقة الفنان اللبناني، وهي ترتدي عباءة ويتبادلان الرقص والغناء على أغنية "شو حلو"، وهما يؤديان بروفة حفل يجمع بينهما.

وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة أيدت حكم حبس جوهرة، سنة مع الشغل، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، كما رفضت الاستئناف المقدم من دفاع الراقصة.

وجاء في التحقيقات أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو للراقصة مرتدية بدلة رقص شبه عارية، وتشير بإشارات خارجة، وبالتحري عن الواقعة، اكتشفت شرطة السياحة أن هذه الفقرة جرى تقديمها في ملهى ليلي بمنطقة الجيزة.