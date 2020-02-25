دارين حلمي تُلمح لعودتها لخطيبها تامر عاشور: "يا بخته بيا"

بطريقة غير مباشرة، أكدت دارين حلمي، ملكة جمال الكون عام 2019، عودتها لخطيبها الفنان تامر عاشور، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، عقب إعلان الثنائي فسخ خطبتهما في 14 نوفمبر الماضي.

وردت "دارين" على تعليق إحدى متابعيها: "يا بختك يا عم تامر"، قائلة: "طبعا يا بخته إحسدي بقى"، وذلك على ظهورها بمكياج "سموكي" وشعر بني منسدل في أحدث صورة لها، التي أرفقتها بكلمات من أغنية "بيهم كلهم"، للفنان رامي جمال: "مبقتيش عايز ناس خلاص.. جالي اللي بيهم كلهم".

رواد "سوشيال ميديا" لـ دارين حلمي: شكل الألبوم الجاي هيبقى كله فرحة

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 3 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "ده فعلا يا بختك يا تامر"، و"شكل الألبوم الجاي لعاشور هيبقى كله فرحة وسعادة"، و"اتمنالك كل السعادة والحب".

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خطوبة دارين وتامر عاشور.. فرحة لم تكتمل

وأعلنت "دارين" في سبتمبر الماضي، عن خطوبتها من المطرب تامر عاشور، قائلة: "عايزة أقولك إنك أجمل حاجة حصلتلي، أنت أجمل حلم حلمته وحققته، معنديش أحلام بعدك تاني، ربنا عوضني بيك وبكل حاجة حلوة، ومبسوطة انك غيرتني، بحبك يا تامر، يا أجمل صدفة في حياتي كلها"، إلا أن الخطبة لم تستمر سوى أسابيع معدودة، ليعلنا عن فسخ الخطبة.

وعقب إعلان انفصالهما، قررت "دارين" إغلاق حسابها الشخصي على إنستجرام، لعدة أسابيع، ثم عادت من جديد، لتنشر صورة لها، أرفقتها بجملة من إحدى أغاني الفنان تامر عاشور "ولا بنساك ولا ثانية"، وسط تساؤلات متابعيها عن عودتهما مجددا.