دوري كرة قدم خماسية للفتيات في قرى المنيا

في بادرة هى الأولى من نوعها، أطلق المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، دوري كرة القدم الخماسية للفتيات، في قرية البدرمان بمركز دير مواس بمحافظة المنيا.
وتأتي المبادرة في إطار أسبوع "مصر أرض المحبة والسلام" الذي يشمل تنفيد عدة فعاليات مع سيدات وفتيات من 5 قرى بمحافظة المنيا، منها إقامة المباريات لفريق فتيات القرية، وعرض للمسرح التفاعلي حول أضرار الزواج المبكر والختان، ثم عرض للأراجوز يتضمن ترسيخا لمبدأ المساواة ونشر السلام والمحبه بين الأطفال، ومسابقة للرسم، إلى جانب الرسم على وجوه الأطفال.
كما تقوم مجموعة من الواعظات ومكرسات الكنائس بإدارة حوار بناء بين السيدات بعضهم البعض حول قيمة العدل والمحبة والمساواة في المجتمع، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة لقصور الثقافة.
وتُنظم فعاليات الأسبوع في قرى البدرمان، وتندة، وأطسا البلد، وأطسا المحطة، والحوصلية بمحافظة المنيا.
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