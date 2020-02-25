"متاخدش التليفون الحمام".. 8 عادات يومية خاطئة تفسد أجهزتك الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هناك بعض العادات اليومية الخاطئة التي نفعلها في الأجهزة الإلكترونية الخاصة بنا، دون وعي أننا نتسبب في تلفها بعد فترة قصيرة من الاستخدام.

لذا نقدم لكم 8 عادات يومية يفعلها البعض قد تؤدي إلى تلف تلك الأجهزة، وفق ما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

- دخول الحمام بالهاتف، أثناء الاستحمام، حيث إنه يمكن أن ينزلق بسهولة من يديك بسهولة، وينكسر ولا يصلح للاستخدام مرة أخرى.

- تناول وجبة الإفطار أمام اللاب توب، لأن بعض الأطعمة قد تتساقط على لوحة المفاتيح، ومع استمرار فعل هذه العادة سيؤدي إلى تلف لوحة المفاتيح.

- ترك الهاتف الخاص بك متصلًا بالشاحن بعد وصوله لمستوى 100% لمدة يوم، حيث تؤثر هذه العادة على بطارية هاتفك ويجعلها تفسد سريعًا.

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- حمل جهاز اللابتوب من الشاشة من الأمور التي تسرع من ظهور البقع السوداء على الشاشة، نظرا للضغط المستمر عليها، وتكرار هذه العادة يؤدي إلى تلف جهازك ولا يصلح للعمل عليه.

- ترك هاتفك المحمول في السيارة لمدة كبيرة في البرد، يتسبب في تلف البطارية والشاشة، لذا ينصح بعدم تركه في درجة حرارة باردة جدا أو مرتفعة جدا.

- تنظيف الأجهزة الإلكترونية في منزلك بمنظفات الزجاج والنوافذ التي تحتوي على مواد كيمائية كثيرة، لأن هذه الطريقة ستؤدي إلى ظهور البقع والانكسار للشاشة.

- اصطحاب الكمبيوتر المحمول الخاص بك إلى الفراش لمشاهدة المسلسلات، هذه العادة ضارة جدا على الجهاز، حيث إنها تعمل على غلق منافذ التهوية الجيدة للجهاز، وبالتالي ترتفع درجة حرارته ويتوقف فجأة ولا يصلح للعمل عليه.

- تفريغ بطارية الهاتف تماما، من الأمور التي يمكن أن تفسده لأن إعادة شحن الهاتف بعض تفريغه كاملًا سيؤثر بالسلب على البطارية ويؤدي إلى تلفها.