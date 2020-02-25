لماذا نترك "بقشيش كبير" في المطاعم ونُفاصل مع بائعة خضروات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يترك كثير من الناس "بقشيش" في المطاعم، في الوقت نفسه يتخذون "الفصال" عادة عند شراء بعض الخضروات من الأسواق.

إليك بعض الأسباب التي تحفز الأشخاص على التصرف على هذا النحو، وفق ما نقل موقع "Bright Side" الأمريكي.

1. لا نلاحظ الفرق عندما تكون الأموال كبيرة

بعد تناول العشاء في مطعم، يقدم لك النادل فاتورة بقيمة 146 جنيهًا مثلا، من المحتمل أنك ستترك 150 جنيهًا، وترى أن الباقي صغير نسبيًا لأن تكلفة طعامك تزيد عنه مرات ومرات.

الوضع الآخر هو عندما تشتري 3 كيلو من البطاطس مقابل 12 جنيهًا مثلًا وإعطائه 15 جنيهًا، من غير المحتمل أن تترك الباقي لأنه قد يشتري ما يقارب الكيلو، حينها أنت تقارن بين ما تتركه وما تأخذه بالمقابل.

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2. نتأثر سرًا

المسوّق الجيد الذي يعتمد على العديد من الحيل التي تم تصميمها لتجعلك أكثر ميلًا للشراء، مهارة كبيرة لا يمتلكها أي شخص وفقًا لعلم النفس البشري.

سيقنعك بأنه منتجه من أفصل المنتجات وقد يدلل على جودته عن طريق الشبكات الاجتماعية، وبالتالي ستتأثر بشكل كبير سرًا.

3. لا نريد أن يفكر أحد فيا بشكل سيئ

نتحدث عن نوع من التأثير الجماعي، ففي المقاهي والمطاعم باهظة الثمن، يبدأ اللاوعي، في التفكير أنه من الخطأ التصرف على طبيعتنا، ويجب البدء في التصرف بنفس طريقة تصرف الزبائن الآخرين.

4. نشعر بالراحة بالتصاميم باهظة الثمن

ما الذي يميز متجر لبيع الملابس أو مطعم أو مركز لبيع السيارات عن غيره؟ يستخدم أصحاب هذه المؤسسات تصاميم باهظة الثمن وأثاث راقية ليس فقط لإنفاق أموال ضخمة، ولكن لتغمرنا في جو من الفخامة، في أماكن مثل هذا، من السهل "نسيان" حساب كل قرش.

5. نحن حقًا نحب الخدمة

إذا كنت حقًا تحب شيئًا ما، فأنت على استعداد لدفع المزيد من المال مقابل ذلك، هناك عدد غير قليل من الأماكن في العالم تبرر ارتفاع أسعارها، فعند التعامل مع العمال المهذبين والطعام اللذيذ والخدمة السريعة، لماذا لا نشكرهم بدفع القليل من الجنيهات الإضافية؟