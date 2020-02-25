صور.. بدرية طلبة تظهر ببلوزة "زغلول" خلال حلقتها في "صاحبة السعادة"

أعدت الفنانة بدرية طلبة مفاجأة للفنانة إسعاد يونس، وذلك خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، والذي أذيع أمس الإثنين.

وارتدت بدرية بلوزة مرسوم عليها شخصية "زغلول"، وهي الفتاة التي جسدتها إسعاد يونس في مسلسلها الشهير "بكيزة وزغلول".

البلوزة كانت من اللون الأسود، مرسوم عليها "زغلول" رد فعلها الكوميدي السهير، وزينها ريش كبير عند منطقة الصدر.

وقالت بدرية إنها تحب إسعاد يونس بشدة، لذا اشترت عدد من قطع الملابس المطبوع عليها شخصية "زغلول"، واحدة منها ملائمة للسواريه.

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ومن جانبها وصفتها صاحبة السعادة بأنها صديقتها "الأنتيم جدا"، والتي ظلت بجانبها منذ أن قدمت شخصية "مديحة"، وقالت بدرية طلبة إنه من حبها فيها وضعتها: "على صدرها تحتضنها أمام الناس".

وقالت بدرية، إن تلك الملابس من تصميم فتاة تدعى أماني من الإسكندرية، لعشقها لشخصية إسعاد يونس، وزغلول تصمم تلك الملابس.