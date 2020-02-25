ندى بسيوني بعد انسحاب الزمالك: فخورة بأهلاويتي

أعلنت الفنانة ندى بسيوني عقب ساعات من انسحاب فريق الزمالك من مواجهة القمة أمام الأهلي أمس الإثنين، دعمها "القلعة الحمراء"، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر".
وغردت بسيوني: "فخورة بأهلاويتي.. تحية لكل الفريق والمدرب والطاقم الفني والإدارة.. اسم النادي الأهلي مش من فراغ".
وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 2700 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "ولا في غيره يفرحنا"، و"الأهلي بطل القرن" و"الشيطان الحمر، الأول طول العمر".
انسحاب الزمالك من لقاء القمة
وشهدت مباراة القمة المصرية يوم أمس الإثنين موقفا فريدا من نوعه فيما يتعلق بلقاءات الفريقين، إذ لم يحضر فريق الزمالك إلى ستاد القاهرة ملعب إقامة اللقاء، ليعلن حكم اللقاء الليتواني فوز الأهلي بهدفين.
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