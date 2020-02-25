بصورته خلال التحية.. بوسي شلبي أول الإعلاميين الناعيين وفاة حسني مبارك

نعت الإعلامية بوسي شلبي، رحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنتسجرام"، لتكون بذلك أول المعزيين من الإعلاميات في وفاته.
وخلال تعزيتها المقتضبة، أرفقت الإعلامية صورة للرئيس الأسبق، بنظارة شمسية وبدلة قاتمة اللون، خلال إلقائه التحية.
وفاة محمد حسني مبارك
توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز الـ 92 عاما، عقب صراع مع المرض.
تولى مبارك ابن مدينة كفر مصيلحة بالمنوفية، رئاسة مصر قرابة الثلاثين عاما، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير واستمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فبراير 2011.
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