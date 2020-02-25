تحسن الذاكرة وتقي من أمراض القلب.. فوائد صحية لتناول الشوكولاتة

يقترن تناول الشيكولاتة في أذهان الكثيرين، بالسلوك المضر بالصحة، متجاهلين الدراسات العلمية، التي تثبت فوائدها الجمة على أجهزة الجسم المختلفة.

وفيما يلي أبرز الفوائد الصحية لتناول الشوكولاتة، وفقا لما ذكره موقع "medical news today" العلمي:

انخفاض السكتات الدماغية

أكدت الدراسات العلمية، أن نسبة الإصابة بالسكتات الدماغية تنخفض بنسبة 22% للذين يأكلون الشوكلاتة مقارنة بغيرهم، وتلك نتيجة دراسة علمية أجريها باحثون كنديون على 45 ألف شخص، وأثبتت دراسة آخرى أجريت على 25 ألف شخص أن تناول 100 جراما من الشوكلاتة يوميا يقلل من نسبة التعرض للسكتات بمختلف أنواعها.

خفض الكولستيرول

الحفاظ على صحة جيدة للأوعية الدموية نتيجة خفض مستويات الكولستيرول في الجسم.

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الوقاية من أمراض القلب

انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 33.3%، لمن يتناولون الشوكولاتة.

تحسين الذاكرة

تحسين الذاكرة وانخفاض احتمالية الإصابة بالزهايمر لكبار السن بعد شرب كوبين من الشوكولاتة يوميا، لأنها تساعد في تدفق الدم لمناطق مختلفة في المخ.