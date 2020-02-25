مجموعة تودز لخريف 2020.. المزاج البورجوازي يطغى عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدم المصمم والتر تشيبوني أول عرض للأزياء النسائية للعلامة التجارية الإيطالية "تودز"، والتي انضم إليها في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد سنوات من عمله في بوتيغا فينيتا إلى جانب مديرها الإبداعي السابق توماس ماير، وفي حديثه عن المجموعة الأولى قال: "لقد أردت أن أضفي روحا على نمط الحياة الإيطالية".

وافتُتح عرض تودز بإطلالة عملية أنيقة مكونة من بنطلون طويل فضفاض أزرق داكن من قماش كوردوروي منسق مع سترة بلايزر رجالية في ظل البيج وبلوزة زرقاء ناعمة، ووشاح من الصوف مربوط حول الرقبة.

كما أضفى لمسات رومانسية على بعض القطع، فبرز معطف طويل بأسلوب رجالي مزين بأزهار مطرزة بدقة في ظل الأزرق، بالإضافة إلى لمسة من أسلوب الهيبي في فترة السبعينيات، كما هو الحال مع المعاطف الجلدية المرقعة بنمط الباتشوورك على شكل الفسيفساء في ظلال البني، وتم تنسيق معطف جميل في ظل البرقوقي مع زوج من سروال من قماش كوردوروي في ظل البيج، وحقيبة هوبو كبيرة بمقبض علوي وزوج من أحذية الأوكسفوورد في جلد البني الداكن اللامع.

وطور تشيبوني أحذية الموكاسان بكعوب مكتنزة وغرزة سميكة على أصابع القدم، وبالتزامن مع جهود الاستدامة للصناعة، استخدم بقايا الجلود في حقائب الكلاتش الهندسية.

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وتضمنت المجموعة أيضا العديد من شورتات الدنيم، والتي غالبا ما تغيب عن مدرج تودز، ومعاطف البافر التي أضفت طابعا شبابيا مرحا على التشكيلة، إلى جانب معطف ترانش في ظل الكاميل وبأكمام جلدية برغندية وأزرار وجيوب باللون نفسه.

كان اهتمام تشيبوني بالعمارة والفن من فترة الخمسينيات، وشملت قائمة الفنانين المفضلين لديه ألبرتو بيري، ولوسيو فونتانا، وجيوتو بونتي ولوشينو فيسكونتي، وانعكس شغفه بهم في لوحة الألوان التي طغت عليها ظلال البني والأزرق والبرغندي والأسود والبرتقالي والأصفر الخردلي والكاكي، والمزاج البورجوازي للمجموعة.

إجمالا، كانت مجموعة أنيقة ناعمة وجذابة في الوقت ذاته، وحسب المدير الإبداعي، فإنها المجموعة المثالية التي ستليق بامرأة تودز الواثقة من نفسها.

اكتشفي المزيد من القطع من مجموعة أزياء تودز لخريف 2020، وشاركينا رأيك بها.