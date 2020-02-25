بوتيغا فينيتا تحتضن أسلوب الماكسيماليست في مجموعتها لخريف وشتاء 2020

بعد اكتساح أربع فئات رئيسية في حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية الأخيرة، عاد دانييل لي إلى أسبوع الموضة في ميلانو يوم أمس لتقديم مجموعة خريف/ شتاء 2020 لـ "بوتيغا فينيتا"، وهو عرضه الثالث منذ أن أصبح مديرا إبداعيا في العلامة التجارية الفاخرة.وقد استطاع المصمم دانييل لي في فترة قصيرة إعادة تشكيلة هوية العلامة الإيطالية ما أدى إلى جذب المزيد من العملاء من عشاق الأسلوب البسيط أو ما يعرف بالمينيماليست، خصوصا الإكسسوارات الجلدية كالكعوب الجلدية المبطنة بالمقدمة المربعة وحقيبة الكلاتش الأيقونية الخالية من أي تفاصيل "The Pouch"، ولموسم خريف وشتاء 2020 احتضن المصمم أسلوبا مختلفا وجريئا في المجموعة ألا وهو أسلوب الماكسيماليست.

ووازن دانييل لي بين سحر وبريق الأناقة الليلية مع الأسلوب العملي المريح وقدم ضمن المجموعة فستانا فضفاضا بفتحات على مستوى الأكتاف في ظل بني الشوكولاتة، وفستان الياقة المدورة السوداء المنسوج من قطعة واحدة بتصميم جريء وظهر عار، وبرز أيضا معطف متدلٍ على الأرض من فرو الـ shearling، والذي تميز بأطراف سميكة مزينة بأهداب مكتنزة باللون البرتقالي الحار.وبطبيعة الحال لم تغب عن المجموعة قطع الخياطة الراقية، مثل البدلة السوداء التي ارتدتها العارضة كايا جربر والمنسقة مع بلوزة حريرية مخرمة بأكمام طويلة متدلية في ظل أخضر النيون.

وبنفس القدر من الجرأة قدمت العلامة التجارية تشكيلة من الإكسسوارات المفعمة بالتفاصيل، وباعتبارها من رموز العلامة الإيطالية كانت تقنية Intrecciato أي نسج الجلود حاضرة بقوة في المجموعة، وبرزت على حقائب كروسبودي ضخمة XXL crossbody messenger الإصدارات ذات المقبض العلوي من حقيبة The Pouch، بالإضافة إلى حقيبة الكلاتش على شكل أوريغامي.

وتضمنت أيضا النظارات الشمسية كبيرة الحجم "clout goggles" التي جاءت في ظلال نيون الكيوي والبيج الكريمي. ولم تشمل المجموعة سوى زوج واحد من الصنادل ذات الكعب العالي بحزام ملتف حول الكاحلين، إلى جانب أنماط مختلفة من البوت الجلدي ذي المقدمة المربعة المثالية لموسم الشتاء.كان هذا العرض بالتأكيد خطوة جريئة خارج منطقة الراحة للمصمم، لكن مع ذلك نتوقع أن يلقى ردود فعل إيجابية من عشاق الموضة

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