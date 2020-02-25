تجاوزت سن الأربعين؟.. احذر تناول هذه الأطعمة قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
أثناء الليل يهدأ الجسم وتتباطأ عملية الأيض، وكلما تقدم المرء في العمر، أصبح الأمر أكثر وضوحا، فبمجرد بلوغ سن الأربعين يصبح التخلص من الدهون أصعب مما كان عليه الحال قبل بضع سنوات، ولذلك حذرت مجلة فرويندين الألمانية من تناول بعض الأطعمة قبل النوم، والتي قد تسبب زيادة كبيرة في الوزن، ومنها:
رقائق البطاطس
تعتبر رقائق البطاطس من الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية غير الصحية، ولذلك يتعين على المرء عدم تناول هذه الرقائق في المساء عند محاولة الحفاظ على الوزن أو حتى إنقاص الوزن.
الآيس كريم
من الأفضل عدم تناول الآيس كريم قبل النوم بسبب احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية وكمية كبيرة من السكر، التي يصعب حرقها في المساء.
الشوكولاتة
تحتوي الشوكولاتة على نسبة عالية من السكر والدهون والسعرات الحرارية، وهي عناصر يتم تحلويها في الجسم إلى دهون.
المخبوزات المملحة
يعتمد البعض على المخبوزات المملحة كبديل للأطعمة الحلوة أو الدهنية، لكن في الواقع هذه الأطعمة لا تفيد الجسم في شيء، كما أنها تزيد من نسبة السكر والأنسولين في الدم.
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