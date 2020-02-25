تنظيم الوقت وممارسة الرياضة.. نصائح للتخلص من توتر الامتحانات

زيادة التوتر عند الطلبة يؤثر على قدرته عند التحصيل الدراسي، ويعيق الاستعداد للامتحانات، ويقد م لكم "هن" بعض الطرق التي تساعد على تخفيف التوتر خلال فترة الامتحانات، والتي ذكرها موقع "ميرور" البريطاني.

طرق تساعد على تخفيف التوتر وقت الامتحانات

1- ترتيب وتنظيف المكتب الذي يذاكر الطفل عليه دروسه، حيث أن الفوضى وتراكم الأشياء على سطح المكتب يزيد التشتيت ويفاقم الاحساس بالضغوط والتوتر.

2- تقليل تناول الطفل للسكريات، ومنع المشروبات السكرية، والاكتفاء بأكل الفواكه، كثرة السكر تزيد إفراز هرمون الكورتيزول المسبب للتوتر.

3- تشجيع الطفل على ممارسة التمارين الرياضية يوميا، فهي تساعد على التركيز وتحسن الأداء الذهني.

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4- مساعدة الطفل على تنظيم وقته بحيث يحصل على فترات راحة بشكل منتظم كل ساعة، كي يجدد نشاطه، ويعيد الصفاء إلى ذهنه.

5- التأكيد على أهمية النوم خلال الليل، وتفادي السهر.