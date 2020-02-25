الامارات | وفاة النجمة الطفلة «بيبي بيجي» عن 101 عام

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة النجمة الطفلة «بيبي بيجي» عن 101 عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت الأميركية، ديانا سيرا كاري، النجمة الطفلة في أفلام السينما الصامتة، والتي كانت معروفة وقتها باسم «بيبي بيجي»، عن عمر ناهز 101 عام.

وأفاد الموقع الالكتروني لصحيفة «ذا هوليوود ريبوتر» بأن كاري توفيت أمس الاثنين في جوستين بكاليفورنيا، بحسب ما ذكرته رينا كين، المسؤولة في متحف «نايلز ايساناي سايلنت» السينمائي.

وشاركت كاري خلال الفترة بين عام 921 وعام 1924، في 150 فيلماً قصيراً، وعدد قليل من الأفلام الشهيرة.

وفقدت معظم أفلامها؛ كما تعرض جزء كثير منها للتدمير في حريق هائل أتى على محتويات استوديوهات شركة «سينتشري فيلم» القديمة في عام 1926.