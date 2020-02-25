تنمية المجتمع تبدأ من دعم المرأة.. ورش مجانية لتشجيع السيدات على المشروعات الصغيرة

سبل متعددة لدعم المرأة فى المجتمع، وتقديم وسائل المساندة لها لكى تصبح سيدة أعمال ناجحة، فادى صليب وشركاؤه اختاروا تقديم ورش تدريبية مجانية منتظمة للتوعية البنكية والمالية، بالإضافة إلى معرض على هامش تلك الورش لأهم المنتجات التى يتم تصنيعها.

"ندرك أن السيدات من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المجتمع يحتجن إلى توعية، خصوصاً فى المجال المالى، وهو الأساس الذى يجعل سيدات كثيرات إما يتخلين عن مشروعهن تماماً، بسبب عدم القدرة على الإدارة المالية، أو التعرض للاستدانة، التى قد تنتهى بالإفلاس، أو أحياناً السجن، كما نرى فى الغارمات، لذا فالتوعية التى نقدمها نحقق من خلالها شقين؛ الأول، زيادة نسب مشاركة السيدات بالمشروعات، والثانى تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية للمجتمع"، كلمات فادى صليب، مدير مشروعات التطوير فى الشركة.

امتلاك بطاقة ضريبية، تعلم إدارة الحسابات إذا لم تمتلك المرأة محاسباً فى مشروعها، الاستفادة من التمويل البنكى الذى يعتمد على 5% فوائد فقط، كلها أمور يتم تقديمها فى الورش التدريبية، وفقاً لـ"فادى"، من خلال مدربين محترفين، وهو ما يتماشى مع سياسة الدولة: "نحاول دعم جهود الدولة التى تعمل على مكافحة الفقر، ودعم المرأة المعيلة، ودفع تلك المشروعات ليكون لها تأثير فى الاقتصاد المصرى، فقيمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغير المسجلة بنشاط ضريبى ولا يستفيد بها الاقتصاد الرسمى 6 مليارات جنيه، وهو رقم مهول بالطبع سيؤثر إذا صار بشكل رسمى".

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إلى جانب التدريب، يتم عمل معرض على هامش الورش يتاح فيه للسيدات عرض منتجاتهن المختلفة: "نريد للمرأة أن تتعلم أيضاً كيفية التسويق لمنتجاتها، وفى آخر ورشة كانت هناك 25 سيدة، استطاعت سيدتان منهن التعاون معاً، فإحداهما كانت تمتلك مشروعاً لصنع المنتجات اليدوية "الهاند كرافت"، والأخرى كانت تمتلك مشروعاً للتخليص الجمركى، فمن خلال المعرض تعرفت الاثنتان على بعضهما، وتم التعاون على تصدير تلك المنتجات اليدوية للخارج، وهو ما يعد نجاحاً لتلك المشروعات، فلا يقتصر تسويق منتجاتها فى السوق المصرية، بل تذهب إلى يد المستورد أيضاً".