متسبهاش أكتر من يومين.. "كتالوج" لمدة حفظ اللحوم في الثلاجة

تحتاج اللحوم على اختلاف أنواعها ومصادرها، إلى اهتمام خاص فيما يتعلق بكيفية حفظها في درجة الحرارة المناسبة للمحافظة عليها حتى لا تفسد، وهو ما يسبب متاعب صحية كبيرة.

ويعد تناول الأطعمة التي تحتوي على لحوم فاسدة بسبب عدم الحفاظ عليها في درجة الحرارة الصالحة خلال الوقت المناسب لها، من أبرز مسببات التسمم لمتناوليها.

ووفقًا لمجلة "بريتش جورنال أوف اوبثالمولوجي"، فإن على سيدات المنزل أو متناولي اللحوم بشكل عام، الوعي بفترة الاحتفاظ المناسبة لكل نوع من أنواعها في الثلاجة، حتى لا تفسد ويؤدي تناولها إلى مشاكل صحية تصل إلى التسمم، ويستعرض لكم "هن" كتالوج لمدة حفظ اللحوم في الثلاجة:

- اللحوم الحمراء والأسماك الطازجة: يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة حتى 5 أيام، فيما يمكن الاحتفاظ بها من 4 إلى 12 شهرا في الفريزر.

- اللحوم والأسماك المطبوخة: تبقى صالحة حتى 4 أيام في الثلاجة، وحتى 6 أشهر في الفريزر.

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- اللحوم المفرومة: تبقى يومين في الثلاجة، ومن 3 إلى 4 أشهر في الفريزر.

- اللحوم المُصنعة (مثل اللانشون): في الثلاجة يمكن الاحتفاظ بها من شهر حتى شهرين قبل فتحها، ومن 3 إلى 5 أيام بعد فتحها، أما في الفريزر فيمكن الاحتفاظ بها 6 أشهر.

- الدجاج الطازح: من يوم حتى يومين في الثلاجة، ومن 6 إلى 12 شهرا في الفريزر.

- الدجاج المطبوخ: 3 أيام في الثلاجة، و6 أشهر في الفريزر.